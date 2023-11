Mit einer neuen Alternative zum Festgeld und zum Tagesgeld können Anleger jetzt bis zu 5,2 Prozent Zinsen pro Jahr einstreichen. Möglich macht dies ein Produkt von einem der besten Finanzexperten - Jens Ehrhardt.

Momentan wird der Markt mit Tagesgeld-Angeboten und Festgeld-Angeboten überschwemmt. Doch nach oben hin, sprich über die 4 Prozent-Marke, geht aktuell wenig. Der Grund: Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen in Europa nicht mehr weiter erhöht. Banken können in der Spitze nicht mehr Zinsen bezahlen ohne draufzuzahlen. Nur in der Breite dürften sie noch zulegen. Doch da kommt ein neues Angebot von Jens Ehrhardts Unternehmen Solidvest gerade richtig: Denn damit sind 5,2 Prozent Zinsen im Jahr möglich. Und das geht so:

5,2 Prozent Zinsen mit Staatsanleihen und Unternehmensanleihen

Zu dem neuen Produkt von Solidvest schreiben die Experten selbst: "Zinsanlagen unterscheiden sich, wie oben illustriert anhand ihrer Renditen, aber selbstverständlich auch anhand ihres Risikos. Im Solidvest Zins-Portfolio findet sich ein Mix aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, der Risiko und Renditepotenzial bestmöglich ausbalanciert. Das gelingt uns einerseits durch die umfassende Unternehmensanalyse des hauseigenen Research Teams bei DJE. Andererseits haben wir als professioneller Investor Zugang zu Wertpapieren, die Privatinvestoren vorenthalten bleiben."

Dabei setzt Solidvest auf einen Mix aus rund 20 verschiedenen Anleihen aus diversen Branchen. Während aktuell etwa Anleihen aus der Technologie-Branche laut Solidvest 7,4 Prozent Zinsen pro Jahr bringen, sind es bei Energieversorgern nur rund 3,4 Prozent. So ergibt sich aktuell aus dem Portfolio von Solidvest eine Rendite von 5,2 Prozent pro Jahr vor Abzug von Kosten.

Lohnt sich diese Alternative zu Tagesgeld und Festgeld?

Das kommt drauf an. Schlecht ist es sicherlich nicht, denn viele hochverzinsliche Tagesgeld-Angebote gelten aktuell nur für eine beschränkte Zeit, bevor sie auf einen deutlich niedrigeren Bestandskunden-Zinssatz abfallen. Beim Festgeld gibt es aktuell zwar zum Teil hohe Zinsen von 4,5 Prozent pro Jahr, doch dort ist das Geld dann lange gebunden. Lesen Sie dazu auch: Zinsen für die Ewigkeit: So sind 55 Prozent Rendite mit diesem Festgeld in 10 Jahren möglich

Deswegen würden wir diese Mischung aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit attraktiven Zinsen als Ergänzung sehen. Also nicht als kompletten Ersatz für Tagesgeld oder Festgeld, aber als Beimischung. So sagt auch Dr. Jens Ehrhardt, Gründer & Vorstandsvorsitzender, DJE Kapital AG: “Einige Anleihen weisen derzeit eine Rendite von etwa 5% auf. Das ist, besonders in schwierigen Börsenzeiten ein durchaus gutes Ergebnis."

Zudem fallen beim Produkt von Solidvest höhere Kosten an, als beim Tagesgeld und Festgeld. Diese müssen Kunden dann von der erzielten Rendite abziehen. Dazu schreibt Solidvest selbst: "Zum Stichtag 01.08.2023 beträgt die durchschnittliche Verzinsung dieses Anleihen-Portfolios vor Kosten 5,2% (Rendite bis zur Fälligkeit). Die angestrebte Rendite ist variabel und abhängig von Kurs- und Währungsentwicklungen der Anleihen. Die zum Stichtag ausgewiesene Verzinsung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung; die Rendite nach Kosten (Nettorendite) liegt bei 4,10%, bei einer Anlagesumme >100.000 EUR bei 4,24%."

