Die Consorsbank hat ihr Tagesgeld-Angebot aktualisiert und bietet Kunden jetzt die höchste Verzinsung für ein Tagesgeld mit deutscher Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Zu diesen Konditionen gibt es die Offerte und das müssen Sparer sonst noch wissen.

Die Zinsen für Tagesgelder sind zuletzt drastisch gesunken, allerdings gibt es nun wieder erste Erhöhungen für Kunden, wie bereits am Dienstag beim Tagesgeld der VW-Bank (mehr dazu hier).

Nachgezogen ist nun auch die Consorsbank und bietet Anlegern ab jetzt das Angebot mit den höchsten Tagesgeld-Zinsen in Deutschland (bei einer gleichzeitigen Zinsgarantie). Das müssen Sparer dazu wissen:

Consorsbank bietet jetzt höchsten Tagesgeld-Zins in Deutschland

3,5 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld für fünf Monate – das ist das neue Angebot der Consorsbank. Dieses gilt ab sofort für Neukunden des beliebten Online-Geldhauses. Bedingungen oder Kosten gibt es keine für Sparer.

Dabei sind übrigens alle Einlagen von der Deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro gedeckt und das Geld ist jederzeit verfügbar. Außerdem interessant: Die Zinsgutschrift erfolgt hier nicht jährlich wie bei den meisten Anbietern, sondern jeweils zum Ende des Quartals.

Sollten Sparer bei dem Angebot der Consorsbank zuschlagen?

Allerdings stellt sich für viele Sparer angesichts dieses verlockenden Angebotes die Frage: Lohnt es sich, hier zuzuschlagen?

Die Antwort ist mit Blick auf den höchsten Tagesgeld-Zins in Deutschland (bei Zinsgarantie) eindeutig: Ja! Besonders in Zeiten sinkender Verzinsung können sich Sparer so noch einmal attraktive Konditionen und hohe Zinserträge für fünf Monate sichern. Die Konditionen anderer Geldhäuser (mehr dazu im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich) sind derweil deutlich schlechter.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen genaueren Blick auf das Angebot der Consorsbank zu werfen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

