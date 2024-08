In Zeiten sinkender Zinsen hat sich die VW-Bank gegen den Trend gestellt und mit diesem neuen Angebot die Zinsen für das Tagesgeld erhöht. So erhalten Anleger die attraktiven Konditionen und so hoch fällt die Verzinsung aus.

Die Volkswagen Bank hat am 13.08. ein neues Tagesgeld-Angebot für Kunden gestartet. Die Besonderheit dabei: Es handelt sich dabei um keine Zinssenkung wie bei den meisten Geldhäusern, sondern tatsächlich um eine Erhöhung. Das müssen Sie zu der neuen Offerte jetzt wissen:

VW-Bank schraubt die Zinsen beim Tagesgeld nach oben

Wer ab dem 13.08. ein Tagesgeld-Konto (Plus Konto TopZins) bei der Volkswagen-Bank eröffnet, der erhält für die ersten sechs Monate 3,5 Prozent Zinsen. Dies ist eine Steigerung von den bisherigen 3,4 Prozent Zinsen auf das erste halbe Jahr und mit Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich das höchste Angebot unter dem Dach der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot der VW-Bank

Außerdem wichtig zu wissen: Nach den sechs Monaten fällt die Verzinsung auf 1,3 Prozent. Zudem dürfen Anleger seit 12 Monaten kein Tagesgeld-Konto bei der Volkswagen-Bank oder der Audi Bank unterhalten haben.

Erhöhung beim Tagesgeld jetzt nutzen?

Doch angesichts dieser Nachrichten stellt sich für viele Anleger die Frage: Lohnt es sich, jetzt bei dem Tagesgeld-Angebot der VW-Bank zuzuschlagen?

Die Antwort lautet hierbei eindeutig: Ja! Aktuell bietet das Geldhaus für Neukunden die attraktivsten Konditionen mit einer sechsmonatigen Zinsgarantie und der Einlagensicherung des Deutschen Staates.

Dementsprechend kann es sich für Sparer lohnen, hier einen genaueren Blick auf das Angebot der VW-Bank zu werfen. Sollte das nicht das Richtige für Sie sein, dann können Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich mehr über alternative Angebote erfahren.

