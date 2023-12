Die Consorsbank senkt ab sofort die Zinsen auf dem Tagesgeld-Konto für Neukunden von 4,0 auf 3,75 Prozent. Dennoch ist es weiterhin eines der besten Angebote am Markt, weil Sparer sich die Zinsen für bis zu 12 Monate lang sichern können. Wie das funktioniert.

Ab sofort senkt die Consorsbank die Zinsen für Neukunden auf dem Tagesgeld von 4,0 Prozent auf 3,75 Prozent. Bestandskunden sind davon nicht betroffen. Dennoch können Sparer sich die Zinsen nicht nur für sechs Monate, sondern für insgesamt 12 Monate sichern. Und das funktioniert so:

Bis zu 12 Monate lang hohe Zinsen bei der Consorsbank

Denn wer bei der Consorsbank bestimmte Bedingungen als Neukunde erfüllt, der bekommt 3,75 Prozent Zinsen nicht nur für sechs Monate, sondern für bis zu 12 Monate. Und folgende Bedingungen müssen Sparer dafür erfüllen, wie die Consorsbank schreibt: "Erfüllen Sie in den ersten vier Monaten nach Start Ihres Tagesgeldkontos einfach eine der beiden Bedingungen: Wertpapier-Sparplan mit mindestens 100 Euro Sparrate anlegen und aktiv besparen. Oder: Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro kaufen."

Somit können Sparer sich für eine lange Zeit hohe Zinsen auf dem Tagesgeld sichern, was nur ganz wenige Banken ermöglichen. Und hier geht es zum Angebot

Jetzt noch neues Tagesgeld abschließen?

Weil die Zinsen in der Eurozone vermutlich nicht mehr steigen (am Donnerstag tagt wieder die Europäische Zentralbank EZB die maßgeblich für die Höhe der Zinsen auch auf Spareinlagen verantwortlich ist) stagnieren die meisten Angebote bei Tagesgeld und Festgeld oder sinken gar, wie jetzt bei der Consorsbank. Dennoch bedeutet dies nicht, dass sich das Tagesgeld auf einmal nicht mehr lohnt. Denn wer etwa noch weit unter 3,75 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld bekommt, der kann ja jetzt noch lukrativ wechseln.

Ein Nachteil bei der Consorsbank ist natürlich, dass das Angebot an ein Depot und an Wertpapiersparpläne geknüpft ist. Zwar gibt es auch noch einen Bonus von bis zu 150 Euro (die Bedingungen lesen Sie bei der Consorsbank nach) doch nicht jeder möchte so ein Depot zusätzlich zum Tagesgeld haben. Wer dennoch nicht auf hohe Zinsen verzichten will, der schaut jetzt in unseren BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Zudem sollten Sparer bei der Consorsbank beachten: Die hohen Zinsen von 3,75 Prozent werden vierteljährlich gutgeschrieben, gelten aber nur bis zu einer Summe von 1.000.000 Euro. Darüber gelten 1,0 Prozent Zinsen. Zudem erhalten Bestandskunden (Neukunden werden dann nach 6 Monaten oder eben 12 Monaten zu Bestandskunden) aktuell 1,0 Prozent auf ihre Tagesgeld-Einlagen. Zudem behält sich die Consorsbank vor: "Bei der Verzinsung für die weiteren 6 Monate sind wir berechtigt, den Aktionszinssatz zu senken. Voraussetzung: Der Zinssatz für die Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank sinkt unter 4 %."

