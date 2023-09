Auch die Consorsbank steigt mit einem neuen Angebot wieder in das Zinsrennen ein. Das müssen Sparer jetzt zu dem Angebot wissen und so viele Zinsen erwarten Sie:

Das Zinsrennen zwischen Deutschen Banken ist mit der erneuten und wahrscheinlich letzten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank in die finale Runde gegangen. Daran beteiligt sich nun auch die Consorsbank mit einem neuen Tagesgeld Angebot.

Consorsbank zieht ihr Tagesgeld Angebot kräftig an

So bietet die Tochter der BNP Paribas mit deutscher Einlagensicherung für alle Neukunden jetzt 3,75 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld. Für alle Bestandskunden steigt der Tagesgeldzins ebenfalls – allerdings nur von 0,8 auf 1,0 Prozent.

Das sich also im Wesentlichen an Neukunden richtende Angebot garantiert die Zinsen übrigens für mindestens sechs Monate mit einer vierteljährlichen Zinsgutschrift. Laut der Consorsbank werden zudem sogar Summen bis zu einer Millionen Euro verzinst.

So viele Zinsen & Prämien erwarten Sparer jetzt

Allerdings sind dies nicht die einzigen positiven Seiten des Angebotes, denn die Consorsbank bietet etwas aktivieren Neukunden noch mehr Vorteile. So können Anleger mit einem 100 Euro Sparplan oder Wertpapierkäufen in Höhe von 1000 Euro den Zeitraum für ihre hohen Tagesgeld-Zinsen verlängern. So erhalten Kunden, die die Bedingungen erfüllen, nicht für sechs, sondern für zwölf Monate 3,75 Prozent Zinsen auf das Verrechnungskonto.

Zudem können sich Sparer sogar noch eine Prämie von der Consorsbank in Höhe von 150 Euro sichern. Diese erhalten Anleger dann, wenn sie auf dem Tagesgeld zugehörigen kostenlosen Depot nach mindestens acht Monaten ein Volumen von 10.000 Euro oder mehr erreichen.

Lohnt es sich das Tagesgeld Angebot ab dem 20. September zu sichern?

Dementsprechend lohnt es sich, das Tagesgeld-Angebot ab dem 20. September um 9 Uhr zu sichern – primär für diejenigen Kunden, welche die attraktiven Vorteile der Consorsbank wahrnehmen können und wollen.

Besonders die Option auf langfristig höhere Tagesgeld-Zinsen ist nämlich attraktiv, da viele andere deutsche Anbieter wie die C24 (zum Angebot geht es hier) Zinsen nur bis zum Ende des Jahres oder wie Trade Republic (zum Angebot geht es hier) auf unbestimmte Zeit bieten.

