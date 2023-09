Während viele tolle Tagesgeld Zinsen nur kurzfristig gelten, können sich Sparer Festgeld Zinsen über Jahre hinaus sichern. Welche Angebote sich bei Klarna, Postbank, Pfandbriefbank und Co jetzt lohnen.

Aktuell diskutieren Sparer und Experten bereits, ob die Tagesgeld-Zinsen, Festgeld-Zinsen und Bauzinsen auf 5 Prozent klettern. Doch vergessen darf man bei aktuell attraktiven Tagesgeld-Zinsen auch nicht, dass die meisten Angebote lediglich für vier oder sechs Monate gelten und Neukunden danach auf deutlich weniger attraktive Bestandskunden-Zinsen runtergestuft werden. Wer wirklich langfristig hohe Zinsen verdienen will, der muss sich Festgelder von Klarna, Postbank und Pfandbriefbank anschauen:

Hohe Festgeld-Zinsen bei Klarna, Postbank und Pfandbriefbank

Statt nur wenige Monate in den Genuss hoher Zinsen zu kommen, können Anleger dies bei Klarna für Jahre! Denn bereits für 12 Monate Laufzeit gibt es 4,11 Prozent Zinsen pro Jahr beim Festgeld von Klarna. Bei 2 Jahren sind es 4,01 Prozent pro Jahr, bei 3 Jahren 3,96 Prozent pro Jahr und bei 4 Jahren 3,91 Prozent pro Jahr. Hier geht es zum Angebot von Klarna

Nach 4 Jahren hätten Sparer dann mehr als 15 Prozent Rendite mit dem Festgeld von Klarna eingenommen. Das sind deutlich bessere Renditen, als 4 Prozent beim Tagesgeld für 6 Monate. Zudem können Sparer zwischen 1 Euro und 500.000 Euro bei den Schweden anlegen.

Wer lieber Festgeld in Deutschland möchte, der findet aktuell 3,75 Prozent bei der Postbank für 12 Monate. Hier können Anleger zwischen 2.500 Euro und 100.000 Euro anlegen. Bei 24 Monaten sind es bei der Postbank dann immerhin noch 2,60 Prozent pro Jahr. Hier geht es zum Angebot der Postbank

Und wer sein Geld ganz langfristig anlegen will, der kommt beim Festgeld der Pfandbriefbank voll auf seine Kosten. Zwar bietet das deutsche Unternehmen auch kürzere Laufzeiten an, doch vor allem die 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr für 5 Jahre und die 4,25 Prozent Zinsen pro Jahr für 10 Jahre sind wahre Zinskracher. Hier geht es zum Angebot der Pfandbriefbank

So kommen Sparer bei 10 Jahren auf über 40 Prozent Rendite mit dem Festgeld. Insofern lohnt sich Festgeld aktuell langfristig mehr als Tagesgeld. Doch Anleger können bei den Zinsen ja zweigleisig fahren. Einen Teil (etwa ein Drittel) legen Sie bei Angeboten im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich an. Und ein weiteres Drittel in attraktive Festgelder wie oben vorgestellt. Das letzte Drittel kann für Investments an der Börse genutzt werden, um die Inflation zu schlagen.

