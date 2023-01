Bislang steigen die Börsen in diesem Jahr in schöner Regelmäßigkeit. Doch jetzt verrät ein Experte, warum die Börsen wirklich steigen und wie lange das so noch anhält.

"An den Börsen sieht es aktuell nach einem Short-Squeeze aus", sagt der Fondsmanager Frank Fischer. Viele Akteure seien zuletzt falsch positioniert gewesen und deswegen in den Markt hineingezogen worden. "Die wichtige Frage ist jetzt: Handelt es sich hierbei nur um eine technische Rally oder gibt es auch strukturelle Gründe?", fragt Frank Fischer. Im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE verrät der Experte jetzt, wie es an den Märkten weitergehen kann und worauf Anleger achten müssen. Denn es gibt aktuell einen sehr ungewöhnlichen Sachverhalt am Markt. Worum es sich dabei handelt, das sehen Sie jetzt hier im neuen Video.

FED und China im Fokus

Doch auch die FED und die Inflation beschäftigen Anleger weiter. Hier denkt Frank Fischer, dass die FED noch viel länger wird bremsen müssen, als es der Markt erwartet. Zudem ordnet der Experte ein, inwiefern China wieder die Weltwirtschaft anführen können und welche Auswirkungen dies auf die Inflation und auf die Aktienmärkte haben:

Wie smart ist Ihr Geld? Auf dem neuen YouTube-Kanal Smartes Geld von BÖRSE ONLINE reden die besten Wirtschafts-, Finanz- und Börsen-Experten Deutschlands über die schönste Nebensache der Welt: Unser Geld. Überraschende Erkenntnisse, starke Meinungen und die besten Empfehlungen für Ihr Vermögen geben Ihnen die Experten Jens Ehrhardt, Frank Fischer, Hendrik Leber, Johannes Hirsch oder Folker Hellmeyer.