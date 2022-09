Welche Kryptowährungen stehen bei Anlegern aktuell hoch im Kurs? In der folgenden Tabelle finden Sie 20 Kryptos, die momentan angesagt sind, samt deren Wertentwicklung.

Coinmarketcap.com Beliebteste Kryptowährungen (Stand: 6. September)

Der Branchendienst coinmarketcap.com listet die beliebtesten Kryptowährungen auf. Dabei zeigt der Anbieter, welche Kryptowährungen in den vergangenen sieben Tag am häufigsten auf der Seite suchten. Ob es sich dabei um gut performende oder schlecht laufende Kryptos handelt, ist ganz unterschiedlich. Denn Coins können sowohl in einem Aufwärtstrend, als auch in einem Abwärtstrend trenden. Diese Tabelle ist keine Anlageempfehlung. Sie ist aber ein Barometer, welche Coins die Menschen im Krypto-Sektor umtreibt. Die Tabelle ist von coinmarketcap.com so sortiert, dass der Coins auf Rang 1 am häufigsten gesucht wird