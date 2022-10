Heute vor 35 Jahren fand der größte Crash innerhalb einen Tages statt. Der Schwarze Montag 1987 veränderte die Börse. Doch kann so etwas heutzutage nochmal passieren?

Am 19. Oktober 1987 stürzte der Dow Jones Index um 23 Prozent ab. Es war der größte Verlust des amerikanischen Index innerhalb einen Tages in der Geschichte. Noch nicht mal in der berühmt-berüchtigten Großen Depression von 1929 kam so etwas vor. Damals verlor der Dow Jones 500 Punkte am Schwarzen Montag. Würde man das in heutige Kurse umrechnen, so wäre dies gleichbedeutend mit einem Minus von 7.000 Punkten. Und auch der S&P 500 stürzte damals an einem Tag um 20 Prozent ab. Da stellt sich die Frage: Kann sich so ein rabenschwarzer Tag heute nochmal ereignen?

Können die Märkte nochmal um 20 Prozent an einem Tag crashen?

"Ist es möglich, an einem Tag 20 Prozent im Minus zu sein? Sicher, aber nicht, bevor wir uns vorher ein paar Mal auf den Prüfstand stellen müssen“, sagte Liz Young, Leiterin der Anlagestrategie bei SoFi, gegenüber MarketWatch.

„Der andere große Unterschied ist, dass wir dieses Jahr bereits um 20 % gesunken sind“, sagte Young.



Denn vor dem Schwarzen Montag 1987 hatte der Dow Jones kräftig zugelegt. Seit Jahresbeginn waren es rund 40 Prozent gewesen, wie Sie im Chart unten sehen können.

www.tradingview.com Dow Jones 1987

Wiederholt sich der Schwarze Montag?

Es ist eher unwahrscheinlich, dass es heute nochmal zu so eine starken Kursverfall innerhalb eines Tages kommt. Doch etwa im Corona-Crash hat man insgesamt einen ähnlichen Crash gesehen, der sich einfach auf ein paar mehr Tage gestreckt hat. Wichtig ist, dass Anleger nach so eine starken Crash oft einen kurzfristigen Trade eingehen können, weil die Börsen in einer kurzfristigen technischen Gegenreaktionen wieder nach oben laufen. Der endgültige Boden wurde damals aber erst im Dezember gefunden.

Dazu sagt Nicholas Colas, Co-Gründer von DataTrek Research,„Um das klarzustellen: Wir glauben nicht, dass ein weiterer Crash im Stil von 1987 bevorsteht, aber das aktuelle wirtschaftliche Umfeld lässt der Fed sicherlich weniger Optionen und weniger den Wunsch, die Aktienkurse zu stützen als vor 35 Jahren." Denn damals wurde der sogenannte "Fed-Put" erfunden. Das ist die Idee, dass die Fed mit außergewöhnlichen Maßnahmen auf fallende Wertpapierpreise reagieren wird.