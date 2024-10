Das Angebot von Neobrokern in Deutschland wird immer vielfältiger und dementsprechend fragen sich Anleger: Welcher Anbieter ist jetzt der beste für mich? Der neue BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich liefert eine Antwort, wer unter den Trade Republics und Scalable Capitals dieser Welt aktuell das attraktivste Angebot hat.

BÖRSE ONLINE hat kürzlich seinen Neobroker Vergleich aktualisiert, nachdem sich in den vergangenen Monaten einiges an den Angeboten von Trade Republic, Scalable Capital & Co. verändert hat. Nun gibt es einen neuen Testsieger.

Das ist jetzt der beste Neobroker für Anleger

Dieser heißt wenig überraschend Trade Republic. Der Neobroker hat sich durch den Launch seiner Debitkarte, den Plänen zum Girokonto und den weiterhin günstigen Handelskonditionen erneut ganz nach vorn katapultiert. Von BÖRSE ONLINE gab es daher die Auszeichnung “Bester”. Hier geht es zum Angebot

Ebenfalls positiv schnitten die Konkurrenten Scalable Capital und finanzen.net zero ab. Beide Anbieter erlangten aufgrund ihres attraktiven Angebotes von BÖRSE ONLINE die Auszeichnung “Top”. Hier geht es zum Angebot von Scalable Capital und hier von finanzen.net zero.

Außerdem zu nennen ist der Hamburger Neobroker Just Trade, der als Newcomer im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich ein Rating von “Sehr gut” erhalten hat. Mehr zu dem Angebot erfahren Sie hier.

Trade Republic vs. Scalable Capital – Für wen lohnen sich die Anbieter am meisten?

Doch die Frage ist natürlich: Passt der jeweilige Broker auch zu meiner individuellen Situation? Denn gerade bei der Frage, ob Trade Republic oder Scalable Capital reicht oftmals ein simpler Blick auf den Vergleich nicht aus.

Tatsächlich ist es so, dass sich gerade für Sparer Trade Republic mehr anbietet und für diejenigen, die an der Börse spekulieren wollen, eher Scalable Capital. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel: Neobroker Trade Republic oder Scalable Capital? Dieser Anbieter ist der beste für Einsteiger

