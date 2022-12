Es braucht nicht viel, um viel mehr aus seinem eigenen Geld herauszuholen. Wir haben 3 einfache, dafür aber umso wirksamere Tipps, wie Sie 2023 deutlich mehr Geld haben werden.

1. Tipp: So einfach bringen Sie Ordnung in Ihre Finanzen

Der erste Schritt ist ganz simpel, doch er ist der effektivste. Sie sollten ein Haushaltsbuch führen, um eine einfache Übersicht über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu haben. Hört sich fast zu einfach an für einen Finanztipp, kann aber Ihr Geld-Leben verändern. Schreiben Sie für ein paar Monate regelmäßig auf, wie viel Geld sie einnehmen und ausgeben und wofür Sie es ausgeben. Schon nach kurzer Zeit wird Ihr Umgang mit Geld viel eleganter sein, weil Sie wissen, wie viel Sie noch ausgeben können oder eben nicht mehr. Zudem können Sie dadurch Kostenfresser eliminieren.

Zudem sollten Sie mindestens einmal im halben Jahr eine Übersicht über Ihr Vermögen und über Ihre Schulden aufstellen. So wissen Sie immer, wie viel Geld Sie zur freien Verfügung haben, um es anzulegen. Denn das führt uns zu Tipp 2.

2. So bauen Sie sich ein passives Einkommen auf

Wer sich ein passives Einkommen aufbaut, der nimmt einfach so nebenbei Geld ein, ohne viel dafür tun zu müssen. Vor allem durch die Aktienanlage und Dividendenerträge ist dies möglich. Mehr dazu erfahren Sie in Tipp 3. Doch auch durch Ihr eigenes geistiges Werk wie eine Internetseite, ein Youtube-Kanal, einen Instagram-Account, ein Buch oder ein Kunstwerk können Sie nebenbei Geld verdienen. Versuchen Sie, Ihr Hobby zu monetarisieren.

Wenn Sie mehr Geld zur Verfügung haben, dann kann es sich auch lohnen, in Immobilien zu investieren und sich durch Mieterträge ein Passives Einkommen aufzubauen. Oder Sie erwerben Autos, Geräte, Lizenzen oder was auch immer, um diese dann zu verleihen und durch regelmäßige Gebühren zu verdienen.

Am einfachst kann man sich ein passives Einkommen aber durch Aktien und Dividenden aufbauen. Und die wichtigen Tipps dazu finden Sie in Tipp 3.

3. So lassen Sie Ihr Geld effektiv für sich arbeiten

Wer ein Haushaltsbuch führt, dadurch etwas Geld spart und zusätzlich Geld einnimmt, der dürfte genug haben, um anzulegen. Es müssen ja keine Riesensummen sein. Jeder kann einfach mit einem Sparplan auf einen weltweiten Aktien-ETF starten. Danach kann man sich über andere ETFs, Fonds und Sparpläne zu Aktien auch zu Einzelinvestments in Aktien vorarbeiten.

Wer hier auf eine Dividendenstrategie setzt, der kann besonders viel Geld auf sein Konto bekommen. Denn bei Dividenden-ETFs und Dividenden-Aktien schütten die Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne regelmäßig an die Anleger aus. So bekommen diese mindestens einmal jährlich Geld aufs Konto überwiesen, ohne dass man dabei Aktien oder ETF-Anteile verkaufen muss.

Aber egal ob man sich für eine Dividendenstrategie entscheidet oder einfach so in Aktien und ETFs anlegt: Ganz wichtig ist es, sich den richtigen Broker auszusuchen. Werfen Sie hier einen Blick in den neuesten Broker-Test der BÖRSE ONLINE-Redaktion und finden Sie im Broker-Vergleich den Preis-Leistungssieger unter allen Brokern.