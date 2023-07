Ideen für's zweite Börsenhalbjahr. Investieren Sie in die Highflyer von morgen, die solidesten Aktien, die Gewinner des nächsten Konjunkturaufschwungs und so manche Spezialität. BÖRSE ONLINE hat für Sie 21 Aktien zusammengestellt

Das erste Börsenhalbjahr ist rum. Es war ein gutes, teilweise sogar sehr gutes. Man denke nur an all die Euphorie rund um das Dauerthema künstliche Intelligenz und die parallel dazu neu aufgeflammte Liebe für Big Tech. Doch wie geht es weiter? Wie gehabt? Oder kommt es zu einem Favoritenwechsel an den Aktienmärkten?

Dass „Zukunftsaktien“ auch weiterhin eine große Rolle im Börsenuniversum spielen, davon ist auszugehen. Daher haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Suche nach den „Stars von morgen“ gelegt und auf den Seiten 14 bis 17 sechs Aktien aus den unterschiedlichsten Bereichen gelistet und beschrieben.

Viel Aufmerksamkeit gibt es hier beispielsweise für den Energiespeichersektor oder auch für Unternehmen im Bereich Kohlenstoffabscheidung. Laut Analysen der Bank Berenberg verspricht dabei allein der Energiespeichersektor 30 Prozent Wachstum pro Jahr. Eine „Riesenchance“ für Anleger, so Berenberg. Profitieren sollte davon beispielsweise das niederländische Unternehmen Alfen. Und im Bereich Kohlenstoffabscheidung ist Aker Carbon Capture vielversprechend.

Auch Blue Chips haben große Chancen

Und vergessen wir nicht eine weitere Zukunftsbranche: Unternehmen, die es schaffen, die komplexe Welt der Finanzdaten und die Anforderungen durch ESG–Standards (Environmental, Social and Governance) unter einen Hut zu bringen. Ein echter Vorreiter in diesem Bereich ist etwa Workiva, ein amerikanisches Unternehmen mit cloudbasierter Plattform für Finanzberichterstattung.

Weil aber Zukunftsaktien nicht jedermanns Sache sind — potenziell zu volatil und zu spekulativ — beleuchtet BÖRSE ONLINE in einem weiteren Teilbereich von „Das Beste der Welt“ jene Unternehmen, auf die das Attribut „solide“ sehr gut zutrifft. Wer also in der aktuellen Marktlage Traditionskonzerne mit solidem Geschäft bevorzugt, nimmt unsere „Bluechips mit Potenzial“ ins Depot. Sie besitzen hohe Preissetzungsmacht und kommen — auch wenn es ab und an mal ruckelt — besser durch die Inflation als die meisten anderen. Natürlich verlieren auch diese Titel in stürmischen Marktphasen an Wert — und eröffnen günstige Einstiegschancen. Mit Kursschwankungen muss man als Aktionär leider leben, doch wer echte Qualität zu angemessener Bewertung im Portfolio und zudem Zeit und Disziplin hat, braucht sich keine Sorgen zu machen: Man ist Miteigentümer an krisenfesten Unternehmen. Das ist sicher und bringt auch langfristigen Inflationsschutz mit sich.

Und last but not least widmet sich BÖRSE ONLINE der einen oder anderen Spezialität. Investments für Börsenfüchse, wenn man so will. Das sind Aktien, die im Einzelfall Kurspotenzial von mehr als 100 Prozent mitbringen. Und besonders hoch ist das Potenzial bei deutschen Micro Caps. Hier hat die Redaktion preiswerte Aktien mit Überraschungspotenzial herausgesucht. Der Kniff dabei: Um das Risiko der einzelnen Werte zu reduzieren, kann man die Werte auch gleichgewichtet wie in einem „Basket“ bündeln. Die gute Entwicklung einer Aktie kann dabei Schwächen von anderen überkompensieren.

Und so kommt das eine zum anderen: 21 Investment-Ideen rund um den Globus. Für Freunde von Zukunftsbranchen, für solide Anleger, für Anleger, die ein Faible für ein gewisses Markt-Timing haben, und für ausgesprochene Spezialisten. Auf dass das zweite Börsenhalbjahr erneut ein gutes wird. Oder vielleicht sogar ein sehr gutes.

