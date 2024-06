Was die deutsche Politik und die EU mit der Auto-Industrie mache, würde keiner mehr verstehen, sagt Deutschlands Auto-Papst Professor Ferdinand Dudenhöffer. Was die Politik jetzt tun müsse, damit die Zukunft des Autos nicht nur in China spielt.

"Traurig, was man da aktuell sieht", sagt Professor Ferdinand Dudenhöffer, Direkt des CAR Bocheum. "Die jetzige EU Kommission tut alles, um die Autoindustrie in Europa zu schädigen. Zu schädigen deshalb, weil man ursprünglich gesagt hat, man will das Verbrennerverbot. Und das hat man ja durch Frau von der Leyen auch umgesetzt. Und jetzt macht man diese Kehrtwendung und sagt: Wir müssen das Verbot überprüfen und sind uns gar nicht sicher, ob wir das brauchen. Doch jetzt werden alle Kunden von der Politik verunsichert."

Auto Papst: Dudenhöffer: Politik schadet der Auto-Industrie

Jeder Autofahrer in Europa und insbesondere in Deutschland würde sich dadurch jetzt fragen: "Soll ich mir den Elektroauto kaufen oder soll ich weiter beim Bewährten bleiben, wenn das Bewährte wirklich so gut ist? Und damit macht man einen sehr, sehr großen Fehler. Alle konservativen Parteien stürzen sich jetzt auf dieses Thema, weil man glaubt, bei dieser Europawahl ein paar Stimmen einfangen zu können. Also unendlich populistisch und unendlich schädlich für die Automobilindustrie", sagt Dudenhöffer.

Zudem moniert der Auto-Experte, dass die deutsche Politik um Wirtschaftsminister Robert Habeck auch immer von der Auto-Industrie gefordert habe, auf E-Autos umzusteigen. So seien ganze Modelle und ganze Fabriken auf E-Mobilität umgestellt worden. Doch dann der Schock:

E-Auto oder Verbrenner? Macht Politik Auto-Industrie kaputt?

"Die Politik hat immer wieder gefordert, gefordert, gefordert. Dann haben sie Autobauer gemacht und die Politik über Nacht das Thema fallen lassen. Katastrophal war die Entscheidung von Wirtschaftsminister Habeck, über Nacht vor Weihnachten, einfach alle Subventionen einzustellen. Das war nicht geplant. Das hat einen großen Schaden erzeugt. Ein Schaden, den wir heute noch haben und in der Folgezeit noch haben werden", so Dudenhöffer.

Die deutschen Autobauer müssten sich gerade in der jetzigen Zeit auf Politik und Kunden verlassen können. Denn die große Konkurrenz aus China droht. Welche Gefahr die chinesische Auto-Industrie jetzt für Deutschland darstellt, wie es den großen Autobauern BMW, Volkswagen und Mercedes jetzt geht und worauf Autofahrer sich einstellen müssen, das erfahren Sie jetzt im vollständigen Interview mit Professor Dudenhöffer auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

