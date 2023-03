Der Investmentbroker Freedom Finance bietet für alle Kunden ab sofort 2,5 Prozent auf das Tagesgeld.



Der Investmentbroker Freedom Finance bietet über sein Sparkonto „D-Konto“ einen Zinssatz von 2,5 Prozent p.a. an, der sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden gilt. Damit bietet das Unternehmen Bestandskunden einen Höchstsatz bei den Zinsen an. „Mit dem neuen Sparkonto richten wir uns sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und freuen uns, ihnen die meisten Zinsen europaweit bieten zu können“, zitiert die entsprechende Pressemitteilung Shanna Strauss-Frank, Deputy Sales Director bei Freedom Finance Europe. Die Zinsen werden täglich gut geschrieben, was den Zinseszins-Effekt verstärkt. Die Mindestanlage beträgt 150 Euro, nach oben gibt es keine Beschränkung.



Allerdings müssen Sparer bei dem Angebot wissen, dass die Einlagen nicht über eine gesetzliche Einlagensicherung gesichert sind. Nach Angaben des Unternehmens sind aber bis zu 20000 Euro gemäß Client Funds nach EU-Richtlinien abgesichert. Freedom Finance ist eine 100prozentige Tochter der Freedom Holding Corp. und beschreibt sich auf der Webseite selbst so: „Wir sind Freedom Finance Europe, eine Tochtergesellschaft der Freedom Holding Corp. mit einer Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden US-Dollar. Wir sind der einzige an der Nasdaq notierte Broker in Europa und Asien. Wir haben eine Lizenz der CySEC und ein langfristiges Bonitätsrating „BB“ von Standard & Poor's Global Ratings. Rechenschaftspflichtig sind wir gegenüber den Aufsichtsbehörden CySEC und SEC.“



Hier geht es zum Tagesgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE





Das Rating von „BB“ ist gemäß der S&P- Skala im zweitklassigen Junk Bond-Bereich verortet und weist damit gegenüber dem erstklassigen Investment Grade-Bereich auf ein höheres Ausfallrisiko hin. Freedom Holding Corp. hat den Unternehmenssitz in Kasachstan in der Millionenstadt Almaty. Zum Vergleich: Eine bis zum September 2026 laufende und auf Euro lautende Staatsanleihe von Kasachstan (ISIN XS2050933899) bietet derzeit eine jährliche Rendite von rund vier Prozent. Kasachstan weist bei S&P mit „BBB-" noch ein erstklassiges Investment Grade-Rating auf.



Auch interessant:



Mehr als jedes Tagesgeldkonto: 3,5 Prozent Rendite bei Scalable Capital- die Details

Bankencrash: Wie sicher ist mein Tagesgeld und Festgeld jetzt noch?