Die Börsen befinden sich in der Jahresendrallye. Doch nicht alle Indizes oder Aktien laufen gleichmäßig nach oben. Wie Anleger sich jetzt ein starkes Depot bauen und auf welche Aktien, ETFs, Bitcoin- und Gold-Produkte sie setzen sollten.

Wie sieht ein starkes Depot aus? Dieser Frage sind wir diese Woche nachgegangen und wir haben für 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige und 60-Jährige jeweils ein starkes Depot gebaut. Doch auf welche ETFs und Aktien sollte man dafür setzen?

Diese ETFs und Aktien können sich für Anleger lohnen

Aktien und ETFs

Für ein starkes Aktien-Portfolio sollten Anleger auf ein gestreutes ETF-Portfolio setzen, es dabei aber vermeiden, auf zu viele verschiedene Produkte zu setzen. Den Kern des Portfolios sollten dabei rund 40 Prozent für den MSCI World ETF ausmachen. Exemplarisch dafür haben wir den Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C. Weil der MSCI World ETF ja aber sehr stark auf US-Aktien setzt, sollten Anleger auch Europa-Aktien und Schwellenländer-Aktien beimischen. Dies macht man am besten mit dem Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc und dem iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc).

Wer zusätzlich noch in Dividenden-Aktien oder Einzel-Aktien investieren will, um die Rendite und die Ausschüttung etwas zu erhöhen, der kann für Dividenden-Aktien auf den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing oder auf ausgewählte Evergreen-Aktien setzen.

Welche Evergreen-Aktien wir dafür empfehlen, das sehen Sie hier:

Neben Aktien auch auf Gold und Bitcoin setzen

Ein gutes Portfolio sollte aber nicht nur aus Aktien und ETFs bestehen. Vor allem Gold und Bitcoin können hier eine starke Diversifizierung und einen Rendite-Turbo bringen. So stieg Gold in diesem Jahr deutlich und gilt als Krisenwährung. Und auch die Kryptowährung Bitcoin konnte Anleger mit neuen Rekordständen verwöhnen. Am besten ist es, physisch auf Gold und Bitcoin zu setzen. Wem dies allerdings zu kompliziert ist, der kann auf XETRA-Gold oder auf den ETC Group Physical Bitcoin setzen.

Doch in welcher Gewichtung und Aufteilung sollte man nun auf Aktien, ETFs, Gold und Bitcoin setzen? Wie das perfekte Depot für einen 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen und 60-Jährigen aussieht, das erfahren Sie jetzt hier.

