Der 1. Januar 2024 könnte nicht nur den Beginn eines neuen Jahres, sondern auch die Rückkehr der Inflation markieren. Diese drei Gründe sprechen für eine wieder steigende Teuerung in Deutschland:

Zum aktuellen Zeitpunkt scheint die Inflation in Europa besiegt zu sein, zumindest indizieren dies die Zahlen sowie die Erwartungen an die Zinsen im Jahr 2024. Allerdings könnte es in Deutschland ab Januar eine böse Überraschung geben, denn einige Inflationstreiber dürften ab diesem Datum ihre volle Wirkung entfalten.

Diese drei Gründe sprechen für eine Rückkehr der Inflation ab dem 01. Januar

Ursache: In der Bundesrepublik greifen ab diesem Punkt einige Gesetzesänderungen, die Preise direkt wie auch indirekt anheben dürften.

Steigende CO₂ Preise

So steigen ab dem Neujahr die CO₂-Preise deutlich an. Dies liegt an der dahinterliegenden Besteuerung der Ausstöße, was zu Teuerungen für alle Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs führen kann.

Denn besonders auf die Preise für Benzin und Diesel hat dies Auswirkungen, welche insgesamt drei Cent im Jahresvergleich steigen werden. Dementsprechend dürften Logistikunternehmen aber auch die Preise auf Kunden und damit letztlich auch den Verbraucher umlegen.

Anhebung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie

Ebenfalls Steuern sind der Auslöser für Teuerungen in der Gastronomie, denn die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent in Restaurants greift am Januar 2024.

Diese deutliche Erhebung dürfte zu wesentlichen höheren Kosten für bereits stark gestiegene Speisepreise führen. Eine Weitergabe von Gastronomen auf Kunden, um die ohnehin schon geringen Margen der Branche zu halten, ist also unausweichlich.

Steigende LKW-Steuern

Aber noch eine weitere Steueranhebung in Deutschland dürfte inflationäre Effekte zur Folge haben. Die Rede ist von der Verdopplung der LKW-Steuern, die ebenfalls Auswirkungen auf die Logistikbranche haben dürfte.

Auch hier ist es wahrscheinlich, dass die Anbieter die steigenden Ausgaben auf die Kunden umlegen, was am Ende auch die Preise im Supermarkt erhöhen dürfte.

