Mittlerweile sind viele von Warren Buffetts Aktien nicht mehr günstig. Wirkliche Value-Schnäppchen sind nicht mehr dabei. Doch Morningstar verrät nun in einer Analyse, welche drei Warren Buffett Aktien jetzt doch noch unterbewertet sind.

So schreibt Morningstar, dass bei der Auswertung der jüngsten Buffett-Käufe und Verkäufe herauskam, dass viele Aktien des Value-Investors gar nicht mehr so günstig sind. Konkret schreiben die Experten: "Den Kennzahlen von Morningstar zufolge sind viele der von Berkshire Hathaway gehaltenen börsennotierten Aktien heute fair bewertet oder überbewertet."

Doch drei Aktien hat Morningstar aus dem Portfolio von Warren Buffett enttarnt, die aktuell doch noch unterbewertet sind:

Diese 3 Buffett-Aktien sind laut Morningstar unterbewertet

Bei den drei Aktien, welche sich aktuell in Warren Buffetts-Portfolio befinden und die laut Morningstar unterbewertet sein sollen, handelt es sich um die Bank of America, Kraft Heinz und American Express.

Schauen wir uns diese drei bekannten Aktien mal genauer an:

Morningstar sagt: American Express, Bank of America und Kraft Heinz sind unterbewertet

Tatsächlich sind die Bank of America-Aktien eine der größten Positionen in Berkshire Hathaways Portfolio. So hält Buffett rund 13 Prozent aller ausstehenden Aktien der US-Bank. Und Morningstar schreibt dazu: "Die Bank of America hat eines der führenden Bankgeschäfte in den USA. Wir gehen davon aus, dass es die Größe und Reichweite beibehalten wird, da sich die Einführung von Mobile Banking weiter durchsetzt. Die Aktien der Bank of America werden derzeit 17 % unter unserem geschätzten fairen Wert von 35 US-Dollar gehandelt." Dabei attestiert Morningstar der Bank of America Aktie einen Burggraben.

Sogar 20 Prozent aller Aktien von American Express besitzt allein Warren Buffett. Den fairen Wert für die Aktien des Kreditkarten-Unternehmens sieht Morningstar bei 178 Dollar. Dazu schreibt das Unternehmen: "Da die größte Einnahmequelle von American Express der Rabattsatz ist, der den Händlern bei der Annahme von Zahlungen berechnet wird, hat die Höhe der Verbraucherausgaben einen direkten Einfluss auf den Umsatz des Unternehmens." Doch trotz der angespannten Lage habe American Express mehr Neukunden generiert und auch das gesamte Volumen der Kunden-Umsätze sei gestiegen.

Und die dritte unterbewertete Warren Buffett-Aktie heißt Kraft Heinz. Zum Ketchup-Unternehmen schreibt Morningstar: "Berkshire Hathaway besitzt mehr als 25 % der Aktien von Kraft Heinz. Der Hersteller verpackter Lebensmittel hat seine Roadmap überarbeitet und konzentriert sich nun darauf, konsequent profitables Wachstum voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass die Kraft-Heinz-Aktie 53 US-Dollar wert ist, und die Aktien werden heute mit einem Abschlag von 37 % auf diesen fairen Wert gehandelt." Auch im Chart der Kraft-Heinz-Aktie verbessert sich die Lage: Das Papier könnte nun einen Boden gebildet haben und konnte sich bereits über die 50-Tage-Linie kämpfen. Hält der Trend an und auch die 200-Tage-Linie wird zurückgewonnen, so können Anleger einsteigen.

