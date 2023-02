Steuersoftware-Anbieter beleben den Markt für klassische Steuerberatung mit neuen Angeboten. Peter Schmitz, CEO von Buhl Tax Service, erklärt im Interview die Hintergründe Von Stefan Rullkötter

Boerse-Online.de: Herr Schmitz, Buhl Data ist mit den Produktreihen WISO Steuer und Tax Marktführer für Steuersoftware. Warum bieten Sie ab dem Frühjahr, voraussichtlich ab Mitte März, mit dem Produkt buhl:Berater Steuerberatung auch „in echt“ an?



Peter Schmitz: Wir sehen hier einen Bedarf in ganz unterschiedlichen Zielgruppen: Ein digitales Beratungsangebot kann attraktiv sein für Steuerzahler, die aktuell klassische Beratung in Anspruch nehmen, sich aber unabhängig machen wollen von Terminen beim Berater vor Ort. Oder auch für alle, die erstmalig eine Steuererklärung abgeben, das Thema aber nicht allein in Angriff nehmen wollen.

Gibt es noch weitere Zielgruppen für digitale Steuerberatung?

Auch für Bürger, die heute bereits unsere Apps und Softwareangebote nutzen, kann der buhl:Berater interessant werden: Denken Sie zum Beispiel an jemanden, der bisher seine Steuer selbst erledigt hat und jetzt eine vermietete Immobilie erbt. In solchen Fällen kann die Übergabe dieser umfangreicheren und komplexeren Erklärung an den Steuerberater helfen, die veränderte Lebenssituation auch steuerlich zu meistern. Ist dann alles einmal vom Profi korrekt eingetragen und angelegt, kann der Nutzer die nächste Erklärung vielleicht schon wieder selbst erledigen. Dieser Weg steht ja in jedem Fall offen.

Mit Festpreisen ab 99 Euro ist Ihr Angebot günstiger als klassische Beratung und Lohnsteuerhilfe-Vereine. Können Sie diese aufwendige Dienstleistung langfristig kostendeckend für Ihr Unternehmen machen?

Die Preise für das digitale Angebot sind bewusst attraktiv kalkuliert. Das geht nur, indem wir auf schlanke Prozesse mit hohem Automatisierungsgrad achten, Daten digital bereitstellen und auf eine asynchrone Kommunikation zwischen Berater und Nutzer setzen. Wenn der Berater an der Erklärung arbeitet, müssen alle Unterlagen optimal vorbereitet sein, damit wir die wertvolle Beratungszeit effizient nutzen. Denn diese ist ja die wesentliche Leistung und in ihr liegt auch die Wertschöpfung, die ein Steuerberater erbringt.

Wie kommunizieren hier Kunden mit den Steuerexperten und – wie erfolgt der für die Anfertigung der Steuererklärung erforderliche Datenaustausch?

Die Kommunikation zwischen Kunden und Berater erfolgt über eine App, die auf dem Smartphone und auch am PC im Browser funktioniert. Über diese kann der Nutzer alle Informationen, Dokumente und Belege bereitstellen, zum Beispiel bequem per Handy-Foto. Sie können sich das so vorstellen, als ob Sie mit Ihrem Steuerberater per Chat kommunizieren. Natürlich in einer auf Steuerthemen optimierten, sicher verschlüsselten Umgebung.

Sehen Sie bei der „Steuerberatung von Mensch zu Mensch“ großes Neukundenpotenzial?



Ja, denn wir sind davon überzeugt, dass es für ein modernes, digitales Steuerberatungsangebot einen stetig wachsenden Markt gibt. Wir sind sicher, neben unseren bewährten „Do it yourself“-Anwendungen auch Leistungen im Bereich der persönlichen, aber digital ausgerichteten Steuerberatung erfolgreich anbieten zu können. Und so unser Gesamtangebot rund um die perfekte Erledigung der Steuererklärung insgesamt sinnvoll und nachhaltig zu erweitern.

Müssen Nutzer Wiso-Steuersoftware installieren, um Ihre digitale Steuerberatung nutzen zu können?

Die Nutzung des buhl:Beraters ist unabhängig von WISO Steuer möglich. Das Angebot richtet sich vorrangig auch an Kunden, die bisher die Steuer nicht selbst erledigen. Falls ein Kunde jedoch bereits WISO Steuer nutzt, kann die Datei mit dem Steuerfall dann auch an den Berater übermittelt werden, um die Vorarbeit zu erleichtern. Das ist aber eher ein Szenario, wenn sich etwas grundlegend an der Lebenssituation ändert und man dann – gegebenenfalls auch nur situativ – Beratung in Anspruch nehmen möchte.

Zur Person

Peter Schmitz ist Diplom-Finanzwirt ,seit 2009 Geschäftsführer und CEO von Buhl Tax Service, Marktführer für private Steuererklärungs-Software in Deutschland

