Börsenexperte Dr. Jens Ehrhardt denkt, dass die Börsen bislang zu positiv ins Jahr gestartet sind. Er erklärt, warum er ab jetzt mit sinkenden Aktienkursen rechnet und was Anleger tun sollten.

Für das Jahr 2023 hatte Jens Ehrhardt sinkende Kurse vorausgesagt - doch seit Jahresbeginn steigen die Märkte deutlich. Doch die pessimistischen Prognosen zu Jahresbeginn seien bislang nicht eingetroffen, weil es einige überraschend positive Faktoren wie die Öffnung in China, die Dollar-Schwäche oder die geringeren Inflationsaussichten gab, so Ehrhardt. „Doch meiner Meinung nach kaschiert das nur kurzfristig den Fakt, dass die Notenbanken deutlich stärker bremsen werden, als die Märkte denken.“ Und das dürfte dann zu sinkenden Kursen führen.

Weiter führt Ehrhardt aus: „Dieses Mal bremst die Fed doch recht stark. Und ich denke, pessimistische Prognosen werden sich noch erfüllen – wenn auch zeitverzögert, sagt Dr. Jens Ehrhardt.

Was die Gründe dafür sind, erfahren Sie im neuen exklusiven Video-Interview.

Jens Ehrhardt warnt vor fallenden Aktien und sinkenden Börsen

„Der Aufschwung, der seit Oktober an den Börsen anhielt, der dürfte jetzt vorbei sein. Es war aber auch ein selektiver Aufschwung. Der Dow Jones ist beispielsweise kaum gestiegen in diesem Jahr und die Nasdaq ist sogar um rund 15 Prozent gestiegen. In den USA sind vor allem geshortete Aktien gestiegen und qualitativ schlecht eingestufte Titel.“

Zudem machen Dr. Jens Ehrhardt die Entwicklung der amerikanischen Geldmenge nervös. Und er rät Anlegern: Seid vorsichtig! Alles Wichtige und wie seine konkreten Ratschläge lauten, das erfahren Sie jetzt im Video:

