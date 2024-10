Still und heimlich hat sich die Angst vor diesem Event an den Märkten eingeschlichen. Doch wenn es tatsächlich so kommen sollte, dann wäre das vermutlich eine Mega-Enttäuschung für Börse und Aktien. Das befürchten die Investoren jetzt konkret.

Die Zinssenkungen der Fed waren zuletzt ein deutlicher Treiber für die Märkte. Doch mit den Ratenkürzungen dürfte es nicht so schnell vorangehen, wie viele Investoren denken, denn am Markt schleicht sich zunehmend eine Unsicherheit ein, ob es im November nicht doch eine Mega-Enttäuschung geben könnte.

Davor fürchten sich Investoren jetzt

Am 6. und 7. November steht die nächste Fed Zinssitzung an. Nach dem letzten Termin im September mit einer Jumbo-Senkung von 50 Basispunkten waren die Märkte davon ausgegangen, dass es mit einem ähnlichen Tempo bei den Senkungen weitergeht.

Fed Watch Tool Zinserwartungen Fed Watch Tool

Allerdings schleicht sich inzwischen mehr und mehr unter Anlegern die Angst ein, dass es gar keine Senkung gibt (siehe Bild oben). Dies wäre eine eindeutige Enttäuschung für die Märkte, die inzwischen mit sehr schnell fallenden Zinsen rechnen.

Diese Entwicklung ist dabei nicht zuletzt der Uneinigkeit innerhalb der Fed geschuldet. Die Mitglieder der Notenbank stimmten bei der vergangenen Zinssenkung deutlich gespalten ab und haben laut Umfragen zusätzlich noch sehr unterschiedliche Forecasts für die kommenden Monate.

Droht jetzt eine Mega-Enttäuschung für Börse und Aktien?

Dementsprechend ist es nicht ausgeschlossen, dass kurzfristig eine Enttäuschung durch die Notenbankentscheidung die Märkte nach unten zieht. Allerdings dürfte diese Bewegung nicht nachhaltig sein, da weitere Zinssenkungen in der Zukunft geplant sind.

Folglich müssen Investoren sich um kurzfristige Volatilität keine Sorgen machen und können diese im Zweifel als Kaufchance nutzen.

