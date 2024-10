Der 1-Billion-Dollar-Club ist legendär. Nur wenige Unternehmen haben es bisher geschafft, Teil dieses exklusiven Kreises zu werden. Doch welche Aktien könnten in den kommenden Jahren ebenfalls aufgenommen werden?

Wer Mitglied dieses Clubs ist, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Über eine Billion US-Dollar an Börsenwert. Aktuell gehören zum Club Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco und Meta.

Nicht nur der beeindruckende Börsenwert zeichnet diese Unternehmen aus. Sie erreichten diesen Status auch, weil ihre Aktienkurse in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, was viele Anleger erfreute. Ein Unternehmen, das einen solchen enormen Wert erzielt, besitzt in der Regel ein stabiles und erfolgreiches Geschäftsmodell, solide Bilanzen, starke Gewinne und vielversprechende Zukunftsaussichten.

Doch da diese Unternehmen bereits eine immense Größe erreicht haben, fragen sich viele Investoren, ob sie auch in Zukunft weiter signifikante Zuwächse erzielen können.

Welche Aktien könnten die nächste Billion knacken?

Daher stellt sich die spannende Frage: Welche Aktien haben das Potenzial, in den kommenden Jahren ebenfalls dem 1-Billion-Dollar-Club beizutreten? Natürlich kann niemand die Zukunft vorhersagen. Es gibt jedoch verschiedene Ansätze, sich ihr anzunähern.

Um diese Frage zu beantworten, haben wir eine besondere Methode genutzt: das Wissen von Künstlicher Intelligenz (KI). Denn eine KI greift auf eine immense Datenbasis zurück und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen gleichzeitig berücksichtigen. Wir wandten uns an die wohl bekannteste KI: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Antowrten teils gekürzt dargestellt. Dabei nutzten wir die Premium-Version von GPT-4o und stellten ihm eine direkte Frage:

Welche Aktien haben das Zeug, bis 2030 auch in den Billionen-Dollar-Club aufgenommen zu werden?

ChatGPT: Potenzielle Kandidaten, die bis 2030 den Billionen-Dollar-Club erreichen könnten, sind:

Tesla: Tesla ist bereits nahe an einer Billion Dollar und könnte durch sein schnelles Wachstum in der E-Mobilität und autonomes Fahren den Club dauerhaft erreichen und die Entwicklung des Robotaxi-Geschäfts bieten ein enormes Potenzial. Langfristig könnte Tesla auch durch die Diversifikation in Energiespeicherung und -produktion weiter profitieren.

Visa: Visa profitiert von der globalen Umstellung auf bargeldlose Zahlungen. Mit einer dominierenden Marktstellung und Expansionsplänen in digitale Zahlungen sowie Kryptowährungen könnte Visa den Wert langfristig steigern. Auch in aufstrebenden Märkten besteht Potenzial, da der Zahlungsverkehr zunehmend digitalisiert wird.

Adobe: Adobe hat seine Transformation zur Cloud erfolgreich abgeschlossen und ist ein unverzichtbarer Anbieter für Kreativsoftware und Unternehmenslösungen. Das Wachstumspotenzial liegt vor allem im Unternehmenssoftwaresegment und der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen für Content Creation und Marketing.

PepsiCo: PepsiCo verfügt über eine starke Diversifikation zwischen Getränken und Snacks. Durch die Anpassung an Trends wie gesündere Ernährung und Investitionen in neue Produktlinien sowie Nachhaltigkeit hat PepsiCo das Potenzial, weiterhin stark zu wachsen und seine Profitabilität zu steigern.

Costco: Costco profitiert von einem einzigartigen Geschäftsmodell mit hoher Kundenbindung und starker Preissetzungsmacht. Die Expansion in internationale Märkte und ein Fokus auf organisches Wachstum machen es zu einem stabilen Wachstumswert, der langfristig das Potenzial für eine höhere Marktbewertung hat.

