Dieses Signal versetzt die WallStreet gerade in Aufruhr – Kommt jetzt eine Rezession und womöglich auch noch ein Crash an den Börsen? Davor fürchten sich Anleger und das gilt es jetzt zu wissen.

In den USA wird sich aktuell die Frage gestellt: Befindet sich das Land in einer Rezession? Denn immer mehr Daten bestätigen, dass die hohen Zinsen womöglich größere Schäden an der Wirtschaft angerichtet haben als bisher gedacht.

Ein wichtiger Indikator sind in diesem Kontext die Kreditkartenschulden der Amerikaner und die jeweilige Ausfallquote. Hier sieht es sehr düster aus, denn die Zahl der Ausfälle ist bereits auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 gestiegen. Ist eine Rezession und damit ein Rücksetzer am Aktienmarkt jetzt unausweichlich?

Eindeutiges Signal für Rezession und Börsencrash?

Zumindest mit Blick auf die aktuelle Höhe der Kreditkartenschulden in den USA schrillen bei vielen Anlegern schon alle Alarmsignale. Denn zuletzt hat sich die schiere Summe exponentiell und rasch nach oben über den Wert von einer Billion US-Dollar bewegt. Angesichts der neusten Nachrichten, dass die Ausfallraten für diese Schulden auf über zehn Prozent geschossen sind, fürchten nun viele Experten eine Krise.

CNBC US-Kreditkartenschulden

Dieser deutliche Anstieg bei den Ausfällen von Kreditkarten und Autokrediten ist übrigens ein klares Signal für eine Rezession in den USA. Seit dem Jahr 2000 sind die Raten nur dreimal so stark nach oben geschossen, nämlich in Corona, der Finanzkrise und dem Dotcom-Crash. In allen drei Fällen kam es darüber hinaus zu Verwerfungen am Aktienmarkt, die tiefe Kerbe in den Depots von Investoren hinterlassen haben.

Bank of America Kreditkartenausfälle in den USA

Inzwischen sind die Ausfälle sogar über die Niveaus Anfang der 2000er und von 2020 gestiegen. Dementsprechend besorgt ist die WallStreet, dass sich diese Entwicklung mit Blick auf die aktuellen Daten wiederholen könnte.

Sie wollen mehr über diese Geschichte erfahren? Dann werfen Sie einen Blick auf die Ausgabe 38 der Euro am Sonntag, in der diese Story ursprünglich und detaillierter erschienen ist. Hier geht es zur digitalen Ausgabe.

Das macht Anlegern jetzt noch Hoffnung

Doch tatsächlich gibt es trotz des klaren Rezessionssignals bei den Kreditkartenschulden noch Hoffnung. So wird etwa mit Blick auf die linke Grafik klar, dass die Kreditkartenschulden inflationsadjustiert noch nicht auf einem Rekordniveau wie 2008 sind und sich nur knapp über dem Vor-Corona-Niveau befinden.

Ritholtz Inflationsadjustierte Kreditkartenschulden

Die Amerikaner dürften dementsprechend noch verfügbaren Kreditspielraum besitzen, der für Konsum und ein Ankurbeln der Wirtschaft genutzt werden kann. Außerdem sollten die Zinssenkungen der Fed für etwas Entspannung bei den Zinszahlungen und den Raten sorgen, so die Experten, sodass die Ausfälle zurückgehen.

Lesen Sie auch:

Jetzt kaufen? Die attraktivsten amerikanischen Hochdividendenaktien

Oder:

Trotz fallender Leitzinsen: Neue deutsche Großbank bietet plötzlich 3,5 und 4,0 % für Festgeld