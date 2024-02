Neuwagen können ein echter Killer für das Vermögen sein. So verliert der durchschnittliche Deutsche in seinem Leben fast eine halbe Million Euro an Kapital, nur wegen des Kaufs eines Neuwagens:

Neuwagen gelten als Statussymbol für viele Deutsche und werden regelmäßig ausgetauscht. Was dabei allerdings die wenigsten bedenken: diese Konsumausgaben verursachen einen wesentlichen Schaden am eigenen Vermögen.

Diesen Schaden richten Neuwagen an ihrem Vermögen an

Im Schnitt kostete das Durchschnittsauto in Deutschland 2022 aufgerundet 43.000 Euro als Neuwagen und 19.000 Euro als Gebrauchtwagen. Ein satter Unterschied von 24.000 Euro. Gleichzeitig zeigt die Statistik: Der durchschnittliche Deutsche wechselt alle sieben Jahre sein Auto, kauft also einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen.

Dies bedeutet, dass unter dem Strich jeder Deutsche mit dem Kauf eines Neuwagens alle sieben Jahre 24.000 Euro mehr bezahlt als ein Gebrauchtwagenfahrer (mit Inflation noch mehr). Hinzu kommt, dass neue Fahrzeuge nach drei Jahren bereits 50 Prozent ihres Wertes verloren haben.

Eine halbe Million Euro Verlust

Kauft man sich allerdings nicht das neue schicke Auto, sondern setzt auf einen guten gebrauchten, dann kann sich das sehr positiv für das eigene Vermögen auswirken. Denn geht man davon aus, dass das überschüssige Geld in einen MSCI World mit einer historischen Rendite von sieben Prozent angelegt wird, so ergibt sich folgende Rechnung:





Anlagedauer: 7 Jahre



Rendite: 7,0 Prozent p.a.

Einzahlung: 24.000 Euro

Ergebnis: 38.538,76 Euro

Bis zum neuen Auto (nach sieben Jahren) hat sich also schon eine stattliche Summe angesammelt. Noch deutlicher wird der Vermögensschaden von Neuwagen aber, wenn man das Ganze über legere Zeiträume betrachtet. Geht man beispielsweise davon aus, dass man sich über 35 Jahre fünfmal keinen Neuwagen kauft, ergibt sich folgendes Vermögen bei einem langfristigen Investment:







Anlagedauer: 35 Jahre



Rendite: 7,0 Prozent p.a.

Einzahlung 24.000 Euro Mal 5 = 120.000 Euro = 285 mtl. Sparrate

Ergebnis: 490.695,99 Euro

Fast eine halbe Million Euro kostet es den Durchschnittsdeutschen also an Vermögen, einen Neuwagen, statt eines gebrauchten zu wählen. Dies zeigt wie stark die eigenen Konsumentscheidungen die Vermögensbildung und Altersvorsorge beeinträchtigen und warum über große Käufe besser zweimal nachgedacht werden sollte.

