China-Spezialist Frank Sieren warnt vor deutlichen Veränderungen in China. Wo wir in Deutschland jetzt unbedingt umdenken müssen, welche Chancen sich zum Geldverdienen momentan ergeben und warum der Taiwan-Konflikt ganz anders sein könnte, als viele denken.

Frank Sieren lebt seit vielen Jahren in China und kennt sich im Reich der Mitte bestens aus. Im neuen Interview mit BÖRSE ONLINE verrät er, warum sich in China aktuell vieles verändert. So sagt er zum aktuellen Wirtschaftswachstum und der Immobilienkrise in China: "Also es geht keiner davon aus, dass jetzt alles zusammenbricht, sondern man möchte einfach bessere Rahmenbedingungen. Und das ist jetzt dieser große Machtkampf. Und das ist Das ist durchaus eine dramatische Veränderung in China. Das hat es vorher nicht so gegeben, dass die Investoren und Konsumenten plötzlich dieses Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und in Zukunft muss die Politik nun viel stärker ausgehandelt werden. Damit ist sie wahrscheinlich nachhaltiger. Aber es wird nicht mehr so schnell gehen wie früher. Ist meine Vermutung zumindest."

China-Experte verrät: Diese Aktien könnten in China jetzt durch die Decke gehen

Zusätzlich hat die Regierung in Peking am Dienstag angekündigt, den lahmenden Aktienmarkt mit vorerst umgerechnet rund 280 Milliarden US-Dollar zu stützen. Damit wolle man verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, so Frank Sieren. Doch dies sei ein langer Weg. Daraus könne sich eine Rallye ergeben, doch die entscheidende Frage sei, wann sie starte. Dabei würden aber viele Menschen auf der Welt und vor allem in Deutschland von der wahnsinnig starken Innovationskraft in China noch überrascht werden. Und so sollte man sich folgende Unternehmen genauer ansehen:

Dazu sagt Frank Sieren: "Man muss sich dann zum Beispiel mal die Wettbewerber von Alibaba anschauen. Oder BYD. Die fangen jetzt gerade erst an, in großem Maße Autos zu exportieren. Die werden auf dem europäischen Markt aufschlagen. Die werden unter Umständen Strategien fahren, wo sie sagen es ist uns egal, welche Marge wir international machen, Wir holen unser Geld in China und werden dann mit Fahrzeugen, die extrem gut und sehr billig sind, auf den Markt kommen. Und das wird natürlich die nicht der einzige Player bleiben. Und an der Stelle muss man genau hinschauen. Aber auch so, ich sage mal, fortschrittliche Versicherungen wie Ping An zum Beispiel. Die sehe ich unterbewertet. Und Ping An entwickelt ganz neue Versicherungskonzepte, die auch in einem Markt unterwegs sind, der noch in den Kinderschuhen steckt"

Wie China sonst noch überraschen kann, worüber sich Deutschland schon bald wundern wird und was es mit dem Taiwan-Konflikt auf sich hat, das sehen Sie jetzt im Video oben.

