Eine besorgniserregende Entwicklung zeichnet sich in Deutschland ab, die Parallelen zu den Ursachen der Regionalbankenkrise in den USA zeigt. Geraten bald auch deutsche Geldhäuser in die Bredouille?

Die aktuelle Krise der Regionalbanken in den USA wurde im Wesentlichen durch die Verwerfungen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ausgelöst. Denn durch Leerstände wegen des Trends zum Homeoffice und den stark gestiegenen Zinsen ist die Rückzahlung vieler Hypotheken fraglich, was hohe Verluste bei den Geldhäusern zur Folge haben kann.

Doch eine aktuelle Entwicklung zeigt: unter Umständen könnte eine solche Situation auch in Deutschland drohen.

Kommt in Deutschland eine Bankenkrise wie in den USA?

Denn laut einer Umfrage und anschließenden Ausarbeitung des ifo-Instituts geht in Deutschland die Nachfrage nach Büroflächen enorm zurück. Bis 2030 soll es einen Rückgang um zwölf Prozent der genutzten Fläche kommen.

Erste Anzeichen zeigen sich bereits jetzt, denn die Leerstandsquote liegt aktuell auf dem Niveau der Corona-Pandemie trotz des Endes aller Maßnahmen. Konkret hat sich diese von 2019 drei Prozent auf 2023 sechs Prozent verdoppelt.

Doch kann diese Entwicklung wirklich zu einer Bankenkrise in Deutschland führen?

Keine Bankenkrise, aber...

Grundsätzlich ist die Entwicklung zwar besorgniserregend, aber lange nicht so beunruhigend wie in den Vereinigten Staaten. Denn in den USA ist laut einigen Erhebungen der Bedarf bereits jetzt um 20 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig findet sich in Deutschland bei den Banken keine gleichwertig gefährliche Struktur und Konzentration der Finanzierung wie in Amerika.

Dementsprechend dürfte es in Deutschland, zumindest laut dem aktuellen Stand, nicht zu einer Banken- und Immobilienkrise kommen. Stattdessen sieht es momentan eher nach einem geordneten Rückbau der Flächen und der Umwandlung in dringend benötigte Wohneinheiten aus.

Einen genaueren Blick sollten Anleger aber auf die Immobilienfonds mit Fokus auf Gewerbeimmobilien und Büroflächen haben. Hier könnte es in den kommenden Jahren womöglich Probleme mit den Renditen geben.

