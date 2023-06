Die Commerzbank-Tochter Comdirect bietet ab sofort für ihr Tagesgeldkonto „Tagesgeld Plus“ 3,25 Prozent Zinsen. Das Angebot richtet sich an Neukunden, der Zinssatz wird für sechs Monate garantiert.

Damit reiht sich das Institut in die Top Ten der Tagesgeldanbieter ein. Spitzenreiter ist laut dem Verbraucherportal Biallo.de derzeit die schwedische TF Bank, die 3,35 Prozent bietet, gefolgt von Renault Bank (französische Einlagensicherung), Open Bank (Spanien) und Suresse Bank (Spanien) mit jeweils 3,3 Prozent. Auf Platz fünf folgt nun die Comdirect, die jedoch als erste Bank die deutsche Einlagensicherung bietet.

Derzeit steigen die Tagesgeldzinsen auf breiter Front. Grund für die höhere Zinsen ist die Zinswende, die die europäische Notenbank EZB wegen der angestiegenen Inflationsraten vollzogen hat. Seitdem ist der Leitzins in Rekordtempo auf nunmehr 3,75 Prozent angestiegen.

Im Durchschnitt liegt der Zinssatz bei Tagesgeldkonten nach Angaben von biallo.de derzeit bei 1,7 Prozent. Einzelne Institute bieten deutlich höhere Zinssätze an, die aber meist auf Neukunden beschränkt sind – wie auch das Comdirect-Angebot. Auch zeitlich befristete Angebote gibt es häufig, wobei nach vier oder sechs Monaten die deutlich niedrigeren Zinssätze für Bestandskunden gelten.

