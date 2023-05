Von der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine kurz laufende Schatzanweisung, die mehr Rendite bietet als deutsche Tagesgeldkonten.

In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Wer in den Tiefen der Kapitalmärkte gräbt, findet manchmal überraschende Papiere, so wie die bis zum 15. Dezember 2023 laufende Schatzanweisung der Bundesrepublik Deutschland (WKN: 110486). Das Papier bietet beim aktuellen Kaufkurs eine Rendite von 3,10 Prozent pro Jahr. Das ist mehr als fast alle Tagesgeldkonten, die der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung unterliegen (Stand 25.05.2023). Lediglich die VW Bank bietet bei ihrem Tagesgeldkonto Plus Neukunden ebenfalls einen garantierten Zins von 3,10 Prozent p.a. für die Laufzeit von sechs Monaten.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich



Die Schatzanweisung hat keine Mindeststückelung und auch keinen Maximalbetrag. Sie ist eine sogenannte Nullkupon-Anleihe, das bedeutet, dass keine Zinsen gezahlt werden, sondern die Rendite über den Kurs realisiert wird. Der Kaufkurs liegt bei 98,33 Prozent (Stand 25.05.2023, 12 Uhr), die Anweisung wird jedoch bei Fälligkeit zu 100 Prozent zurückgezahlt. Für die Rückzahlung garantiert die Bundesrepublik Deutschland. Sparer sollten jedoch beachten, dass sie für den Kauf der Anleihe ein Depot benötigen und dass möglicherweise Ordergebühren anfallen, die sich negativ auf die Rendite auswirken würden.

Auch interessant:

Eine Bank fällt stark ab: Was aus 10.000 Euro Tagesgeld bei Postbank, VW Bank, comdirect und ING nach einem Jahr wird

Volks- und Raiffeisenbanken: Diese Bank erhöht Zinsen für Tagesgeld kräftig - nun deutlich über drei Prozent