Bereits seit Monaten wurde es diskutiert und vermutet – nun ist es tatsächlich so weit. Der Neobroker Trade Republic bringt die nächste Innovation in seinem Produktportfolio auf den Markt, die schon seit Längerem gefordert worden ist.

Nachdem Trade Republic Anfang des Jahres eine Vollbanklizenz erlangt und seine Bezahlkarte mit ein Prozent Saveback auf den Markt gebracht hat, hat der Neobroker nun das nächste Produkt angekündigt, auf dessen Einführung viele Nutzer schon lange gewartet haben.

Darauf haben Kunden von Neobroker Trade Republic lange gewartet

Denn wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird nun stückweise das Trade Republic Girokonto für Kunden eingeführt. In einem ersten Schritt sollen Kunden eine eigene IBAN erhalten, über die das Girokonto dann schrittweise ausgerollt werden soll. Laut Aussagen des Neobrokers soll dann in fünf Monaten ein fertiges Produkt dastehen.

Damit geht Trade Republic einen weiteren Schritt in Richtung der universalen Finanzapp, nachdem die Bezahlkarte und die Weitergabe der EZB-Zinsen bereits so große Erfolge für das Unternehmen waren. Bei letzterem Punkt hat der Trade Republic im Übrigen nachgebessert. Nachdem für lange Zeit die Verzinsung nur für 50.000 Euro gegolten hatte, hat der Neobroker jetzt diese Grenze aufgehoben.

Aktuell kassieren damit Kunden unbegrenzt 4,0 Prozent Zinsen auf ihre Einlagen.

Lohnt sich jetzt das Angebot von Trade Republic?

Doch lohnt es sich, jetzt das Angebot von Trade Republic wahrzunehmen, wenn man noch nicht Kunde des Neobrokers ist?

Definitiv, denn Trade Republic ist wie erwähnt den Schuhen der billigen Handelsplattform mehr als entwachsen (auch wenn es für die Dienstleistung weiterhin Bestnoten in unserem BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich gibt). Durch die Vorzüge der Bezahlkarte, die attraktive Verzinsung und den Ausbau von Kontofunktionen könnte Kunden bald nur noch eine App für alle ihre Finanzen brauchen.

Dementsprechend lohnt sich ein genauerer Blick auf die Offerte von Trade Republic.

