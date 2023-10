Von der VW Bank gibt es ein neues Festgeld-Angebot

Die VW Bank bietet ab dem 5. Oktober 2023 ein neues Festgeldangebot an. Es richtet sich an Anleger, die eine kurze Laufzeit zwischen 90 und 180 Tagen bevorzugen. Kunden, die ihr Geld für diesen Zeitraum bei der VW Bank anlegen, erhalten einen Zinssatz von 3,00 Prozent pro Jahr. Die Mindestanlage beträgt 5000 Euro, nach oben hin gibt es keine Begrenzung. Unverändert wie bisher gibt es außerdem Festgeldangebote für Laufzeiten zwischen 180 und 269 Tagen, bei denen der Zinssatz bei 3,25 Prozent pro Jahr liegt, sowie für Laufzeiten zwischen 270 und 355 Tagen mit einem Zinssatz von 3,50 Prozent pro Jahr. Hier gelangen Sie direkt zum Festgeldangebot der VW Bank.



Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Bestandskunden der VW Bank, die ihr Geld nur für kurze Zeit binden möchten. Für Neukunden ist das Tagesgeldangebot der VW Bank deutlich attraktiver, da sie dort 3,80 Prozent pro Jahr für die ersten sechs Monate erhalten. Nach Ablauf dieser sechs Monate sinkt der Zinssatz jedoch erheblich auf nur noch 1,05 Prozent.

Weitere spannende Angebote finden Sie auch immer im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich



Auch interessant:

4,33 Prozent Zinsen ab sofort: Bekannter Anbieter dübelt Festgeld und Tagesgeld-Konditionen deutlich nach oben

Tagesgeld: Wo es ab sofort die höchsten Zinsen gibt, was Sparer wissen müssen



Zinsalternative: 10,25 Prozent Zinsen p.a. mit den Aktien von BASF, Bayer und Merck - So funktioniert es