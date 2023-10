Es muss nicht immer Tagesgeld sein. Denn aktuell können Anleger mit den Aktien von BASF, Bayer und Merck ganze 10,25 Prozent Zinsen pro Jahr erhalten. Und so funktioniert die Aktienanleihe.

Aktuell können Anleger eine spannende Zinsalternative zeichnen. Denn Vontobel bietet eine kombinierte 10,25% p.a. Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) auf BASF, Bayer, Merck KGaA (WKN: VM2MFV) an. Der Clou daran: Anleger erhalten auf jeden Fall 10,25 Prozent Zinsen nach 12 Monaten und haben einen Sicherheitspuffer von 40 Prozent eingebaut. Und so funktioniert die Aktienanleihe:

Aktienanleihe auf BASF, Bayer und Merck

Anleger können die Anleihe noch bis zum 9. Oktober 2023 zeichnen. Und dann gilt es: Mit dem ersten Börsenhandelstag am 11. Oktober beginnt eine Zeit, in der die Aktien von BASF, Bayer und Merck bis zum Bewertungstag am 20.09.2024 nicht mehr als 40 Prozent vom Niveau am 9. Oktober 2023 fallen.

Zur Verdeutlichung: Bleiben alle drei Aktien von BASF, Bayer und Merck zwischen dem 11.10.2023 und dem 20.09.2024 oberhalb der Barriere von mindestens 60 Prozent des Kurses am 9. Oktober, so erhalten Anleger den Nennbetrag (1.000 Euro je Stück) und die Zinsen in Höhe von 10,25 Prozent p.a. ausbezahlt.

Sollte der Kurs mindestens einer dieser drei Aktien in der Zwischenzeit mal unter die Barriere fallen, aber am Bewertungstag dem 20.09.2024 alle drei Aktien über oder auf der Barriere notieren, so gibt es dennoch den Nennbetrag plus die Zinsen.

Notiert aber mindestens eine der drei Aktien am Bewertungstag unter der Barriere, so gibt es zwar die Zinsen in Höhe von 10,25 Prozent, doch dann erhalten Anleger die schechteste der drei Aktien im dann noch gültigen Wert ins Depot gebucht.

Wichtig: Dividenden erhalten Anleger nicht.

Insofern lohnt sich diese Aktienanleihe auf BASF, Bayer und Merck für Anleger, die eher von leicht sinkenden Börsen ausgehen. Durch den großen Sicherheitspuffer darf es sogar mal deutlich runtergehen und dennoch fahren Anleger eine gute Rendite ein. Allerdings ist der Gewinn nach oben immer auf 10,25 Prozent Zinsen p.a. begrenzt. Mehr Gewinn ist an dieser Stelle nicht möglich.

Für weitere Zinsideen, schauen Sie gerne auch immer im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich vorbei.

