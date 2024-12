Der Broker flatexDEGIRO startet ein neues Angebot in Deutschland, das seinesgleichen suchen dürfte, denn der Anbieter will den Kryptohandel revolutionieren. Diese Funktionen werden dabei ab sofort verfügbar sein und das müssen Kunden jetzt unbedingt wissen.

Für viele Broker ist neben dem reinen Geschäft mit dem Aktienhandel auch das Anbieten von Kryptowährungen ein interessanter Wachstumsmarkt, nicht zuletzt da dies von Kunden durch die stark steigenden Kurse bei Bitcoin & Co. nachgefragt wird. Nun hat auch der Broker flatexDEGIRO eine eigene Offerte an den Markt gebracht, die nach Aussagen der Presseabteilung neue Maßstäbe setzen soll.

flatexDEGIRO startet neues Angebot für Kryptohandel

So ist es für Kunden des Brokers seit Montag möglich, die 20 größten und wichtigsten Kryptowährungen zu handeln. Dabei setzt flatexDEGIRO vor allem den Fokus auf Preistransparenz und günstige Ordergebühren. So zahlen Kunden lediglich 0,6 Prozent des Orderwerts bei liquiden Coins und 0,7 Prozent bei Illiquiden. Spreads sind in diesen Kosten bereits inkludiert und es kann ab einem Euro Ordervolumen gehandelt werden.

Hier geht es zum Angebot von flatexDEGIRO

Damit ist flatexDEGIRO deutlich günstiger als viele andere Broker aber auch Kryptoplattformen am Markt. So liegt allein der Spread bei der Handelsplattform Bison bei 1,49 Prozent. Ähnlich hoch sind die Kosten etwa bei Trade Republic oder dem Marktführer Coinbase.

Außerdem interessant: Bei flatexDEGIRO ist der Handel mit Kryptowährungen an sieben Tagen die Woche möglich. Weiterhin soll das Angebot um Staking und Sparpläne in der Zukunft ausgebaut werden.

Die beste Möglichkeit für Kryptohandel in Deutschland?

Dementsprechend schafft flatexDEGIRO das aktuell günstigste Angebot für den Handel mit Kryptowährungen in ganz Deutschland, selbst wenn man auf die rein auf Kryptos fokussierte Konkurrenz schaut. Folglich ist die Offerte sehr interessant für Anleger, die die Chancen am Kryptomarkt wahrnehmen und sich dabei keinen Kopf um überhöhte Gebühren, Lagerung etc. machen wollen. (Verwahrung erfolgt durch die Bafin-Regulierte Tangany).

Hier geht es zum Angebot von flatexDEGIRO

Lesen Sie auch:

Goldman Sachs Top-Aktie für 2025 soll 60% Kurspotenzial bieten – Jetzt zugreifen?

Oder:

Rasanter Kurssprung bei Gold? Darum rechnen Experten mit starkem Kursanstieg

Hinweis: In diesem Vergleich kommen teilweise sogenannte Affiliate-Links zum Einsatz. Um Ihnen unsere Informationen kostenlos anbieten zu können, erhalten wir in einigen Fällen Vergütungen, wenn Sie auf diese Links klicken (z. B. "Depot eröffnen"). Diese Affiliate-Links und die damit verbundenen Vergütungen haben keinen Einfluss auf unsere Inhalte. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen objektive Inhalte zu bieten und Sie unabhängig zu informieren.