Diese Aktie ist laut der Investmentbank Goldman Sachs einer der Top-Picks für das Jahr 2025 und soll sogar 60 Prozent an Kurspotenzial bieten. Ist es daher jetzt an der Zeit, die Papiere günstig aufzusammeln, bevor sie durch die Decke gehen? Und was macht das Geldhaus eigentlich so optimistisch?

Die Aktie von Uber Technologies ist laut einer aktuellen Studie von Goldman Sachs einer der Top-Werte, die Anleger 2025 in ihrem Portfolio haben können. Doch was macht die Investmentbank so optimistisch?

Goldman Sachs Top-Aktie für 2025 soll 60% Kurspotenzial bieten

Das dürfte laut den Ausführungen des Analysten Eric Sheridan vor allem an der Abstrafung von Uber in den vergangenen Wochen, trotz eines starken Marktumfeldes, liegen. So hat der Fahrdienstleiter, Essenslieferant und Logistikkonzern kürzlich an der Börse zweistellig verloren, was zum Großteil mit den Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren einhergeht.

Dennoch sieht Sheridan in näherer Zukunft durch dieses Thema keine wirklichen Auswirkungen auf das Geschäft von Uber und dementsprechend eine Chance für die Aktie, sich im Jahr 2025 deutlich zu erholen. Da der Experte zudem ein Wachstum des bereinigten EBITDAs von 39 Prozent p.a. bis 2026 erwartet, könnte laut seiner Einschätzung für Aktionäre einiges möglich sein. Mit seinem aktuellen Kursziel von 96 US-Dollar sieht er rund 60 Prozent Kurspotenzial.

Jetzt bei Goldman Sachs Top-Aktie für 2025 zugreifen?

Doch nicht nur aus Sicht der Investmentbank Goldman Sachs kann es jetzt attraktiv sein, bei Uber einzusteigen. Schaut man auf den Konsens der Analysten, so sieht dieser mit einem durchschnittlichen Kursziel von 93 US-Dollar 55 Prozent Kurspotenzial für die Aktie. Zudem raten 33 der 35 covernden Marktbeobachter zum Kauf.

Weiterhin ist auch BÖRSE ONLINE optimistisch für den Wert und rät zum Kauf, wenngleich ohne festes Kursziel. Weshalb sich ein Blick auf die Aktie von Uber jetzt definitiv lohnen kann.

