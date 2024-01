Die beliebte Großbank ING hat eine neue Bonusaktion für Kunden ins Leben gerufen: Wer jetzt schnell ist, kann sich ganz einfach 50 Euro Prämie sichern und gleichzeitig kostenlos über 1000 ETFs besparen.

Die ING zählt zu den beliebtesten Banken in ganz Deutschland und hat sich nun für potenzielle Neukunden eine neue Aktion einfallen lassen. Das ist jetzt wichtig:

Ab heute 50 Euro Prämie bei der ING sichern

Wer zwischen dem 16.01. und 15.02. ein Depot bei der ING eröffnet, der von der Bank per Mail eine 50 Euro Prämie in Form eines Wunschgutscheins, der bei vielen Kaufhäusern und Online-Anbietern in Deutschland eingelöst werden kann. Partner sind beispielsweise Zalando, Ikea, Amazon, Otto uvm.

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist ein Konto bei der ING zu eröffnen und anschließend innerhalb der ersten zwei Monate drei Wertpapierkäufe zu tätigen (Sparpläne sind von der Aktion ausgeschlossen). Anschließend ist Ihnen die Prämie sicher.

Hier geht es zum Angebot der ING

Wichtig ist dabei allerdings: nur wer in den vergangenen zwölf Monaten kein Depot bei der ING hatte, gilt als Neukunde. Produkte wie das Girokonto oder Tagesgeld sind hiervon nicht betroffen.

Lohnt sich das Angebot der ING?

Allerdings stellt sich die Frage für viele Kunden: Lohnt sich das Angebot der ING? Grundsätzlich ist das Angebot der Großbank primär für die Anleger interessant, die langfristig sparen und investieren möchten. So bietet die ING allein mehr als 1000 „dauerhafte günstige“ Sparpläne zu aktuellen Konditionen von null Euro. Auch Aktien und Fonds können in einem Depot bei der ING bespart werden.

Gerade für tradingorientierte Anleger gibt es allerdings bessere Angebote am Markt. Mehr dazu erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Depotvergleich.

