Diese gefährliche finanzielle Falle kann Sie schnell jedes Jahr eine drei- oder sogar vierstellige Summe an Geld kosten, ohne dass es ihnen überhaupt auffällt. So können Sie diesen Fehler im Umgang mit Geld vermeiden und jährlich viele Euros sparen.

Immer mehr Menschen wollen im Supermarkt, beim Online-Einkauf oder im Geschäft sparen. Doch diese guten Intentionen kommen mit dem Risiko einher, in eine gefährliche finanzielle Falle zu tappen.

Warum Sie diesen Fehler im Umgang mit Geld dringend vermeiden sollten

Konkret ist dabei die Rede vom “Spaving”. Hierbei wird mehr Geld ausgegeben, um vermeintlich auch mehr zu sparen. Beispielsweise tappen viele Konsumenten bei “Kauf 2 für 1“-Aktionen in diese Falle. Auch online praktizieren viele unbewusst “Spaving”, beispielsweise wenn man versucht, den Warenkorb mit weiteren Produkten aufzufüllen, um kostenlosen Versand zu erhalten.

Doch das große Problem am “Spaving” ist: Man kauft häufig unnötige Produkte, die man eigentlich nicht benötigt und gibt so mehr aus als man eigentlich wollte. Dieses System funktioniert ähnlich wie das Erhalten von Meilen oder Punkten bei der Kreditkarte – Konsumenten geben wissenschaftlich belegt deutlich mehr aus, um teilweise nur sehr geringe Boni zu erhalten.

So vermeiden Sie diese gefährliche finanzielle Falle

Wer dementsprechend wirklich Geld sparen und keine unnötigen Produkte im Haus haben möchte, der sollte “Spaving” dringend vermeiden. Folgende Tipps können dabei helfen:

1. Einkaufszettel

Dieser hilft im Supermarkt vor vermeintlichen Schnäppchen. Denn wer nur kauft, was er von vornherein benötigt, kann dem “Spaving” relativ einfach entgehen.

2. Keine Impulskäufe

Wer online shoppt, sollte dagegen nicht direkt auf den Kaufen-Button klicken oder noch mehr Produkte für den kostenlosen Versand suchen. Es lohnt sich zu warten, da man das Produkt im Zweifel nach einigen Tagen nicht selten gar nicht mehr haben will.

3. Budget

Besonders vor dem “Spaving” schützt Konsumenten ein monatliches Budget. So werden Käufe in großen Mengen schwieriger, da jeder Kategorie an Ausgaben nur eine bestimmte Summe zugeordnet ist.

Lesen Sie auch:

Gold mit neuem Rekord im Börsenchaos – Doch treibt DAS den Preis noch weiter nach oben?

Oder:

Profi-Investoren verkaufen aus Angst vor dem Crash alles außer diese Aktien