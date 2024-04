Immer mehr Menschen vertrauen bei der Geldanlage auf einen Robo-Advisor, der das Kapital günstig und nach wissenschaftlichen Kriterien allokiert. Doch welchen Anbieter sollten Investoren wählen? Insbesondere diese drei stechen durch ihr Angebot heraus.

Anleger in Deutschland legen immer häufiger in ETFs & Co. an, nehmen sich aber nicht mehr zwangsläufig die Zeit, die Vermögensanlage selbst zu betreiben. Denn in den vergangenen Jahren ist insbesondere das Investieren via Robo-Advisor immer beliebter geworden.

Geld günstig und wissenschaftlich anlegen

Bei dieser Art der Anlage werden Gelder automatisch und nach wissenschaftlichen Prinzipien für Anleger allokiert, die sich somit um nichts mehr kümmern müssen. Doch da es immer mehr Anbieter auf dem Markt gibt, stellt sich für Anleger die Frage: Welcher ist der Beste?

Dazu lohnt sich ein Blick auf die drei aktuell bestplatzierten Anbieter aus dem BÖRSE ONLINE Robo-Advisor Vergleich:

Platz 3 unter den Robo-Advisorn: Visualvest

Auf Platz drei findet sich der Robo von Visualvest mit 83,6 Punkten. Durch eine Anlage in diesem Produkt erhalten Anleger Zugang zu einem von 14 Anlagekonzepten (sieben davon mit nachhaltigen Kriterien). Die Kosten liegen bei 0,60 Prozent pro Jahr und die Mindestanlage bei 500 Euro (Sparplan bei 25 Euro).

Platz 2 unter den Robo-Advisorn: Quirion

Auf Platz zwei hat es der Robo-Advisor Quirion mit 90,5 Punkten geschafft. Hier sind 22 individuelle Anlagekonzepte für Anleger investierbar, die nach der jeweiligen Risiko- und Nachaltigkeitstoleranz ausgewählt werden. Die Kosten im günstigsten Servicepaket liegen bei 0,48 Prozent pro Jahr. Die Eröffnung ist bereits ab einem Euro Mindestanlagesumme möglich (Sparplan bei 25 Euro).

Platz 1 unter den Robo-Advisorn: Growney

Den ersten Platz unter den besten Robo-Advisorn im BÖRSE ONLINE Robo-Advisor Vergleich hat aktuell der Anbieter Growney mit 96,1 Punkten inne. Dieser bietet insgesamt 11 Strategien zu Kosten von 0,68 Prozent an. Die Mindestanlagesumme liegt bei 500 Euro (Sparplan bei 25 Euro).

