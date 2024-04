Wissen die mehr? E-Commmerce-Riese Amazon bringt morgen seine Zahlen – und die Deutsche Bank und BNP Paribas tätigen kurz zuvor noch Käufe in Milliardenhöhe. Sollten Anleger jetzt noch zuschlagen?

Die Berichtssaison ist bereits wieder in vollem Gange. Und besondere Beachtung finden hier stets die Aktien der großen Tech-Giganten. Vorne mit dabei: Amazon. Und eben dieser E-Commerce-Gigant bringt morgen seine Zahlen.

Besonders auffällig: Große Investoren wie die Deutsche Bank oder auch BNP Paribas haben kurz davor nochmal kräftig zugeschlagen und Käufe in Milliardenhöhe getätigt. Was steckt dahinter?

Fan von KI-Werten wie Amazon? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den BÖRSE ONLINE KI-Index, der einige der besten Kandidaten zusammenfasst

Deutsche Bank und BNP Paribas schlagen kurz vor den Zahlen bei Amazon-Aktie zu

So verrät ein Blick auf die Transaktionen der Amazon-Aktie, dass BNP Paribas zum Stand des 29. Aprils, also heute, über 6,4 Millionen Aktien von Amazon hinzugekauft hat. Damit sind die Experten von BNP Paribas aber nicht allein. Auch die Deutsche Bank ging ordentlich auf Einkaufstour und kaufte über 7,8 Millionen Aktien des Cloud- und E-Commerce-Giganten. Das entspricht Transaktionen in Milliardenhöhe. Lediglich die Credit Suisse scheint etwas pessimistischer eingestellt, denn die verkaufte zum Stand des 26. Aprils über 659.000 Aktien.

Doch was erwarten die Analysten im Konsens zu den anstehenden Quartalszahlen? Es sieht äußerst vielversprechend aus. So rechnen sie im Schnitt mit einem Plus von zwölf Prozent beim Umsatz und sogar über 200 Prozent beim Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch für das Gesamtjahr sieht es gut aus, hier könnten ebenfalls deutliche zweistellige Wachstumsraten winken.

Auch die Amazon-Aktie ist ein großer Profiteur der Begeisterung um das Thema KI und liegt seit Jahresanfang bereits wieder über 20 Prozent im Plus. Dennoch ist die Aktie gerade vergleichsweise günstig zu haben. Denn das KGV von 35 liegt deutlich unter dem durchschnittlichen der vergangenen fünf Jahre, das bei 53 steht. Auch die Analysten überschlagen sich mit Kaufempfehlungen: 68 raten zum Kaufen, nur zwei zum Halten und niemand zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 212,45 US-Dollar bietet jetzt Kurschancen von über 18 Prozent.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.