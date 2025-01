„Meiner Meinung nach liegen die USA mit ihren Zinsen immer noch über dem natürlichen Zins“, sagt Dr. Jens Ehrhardt. Warum hier eine Gefahr auf die Märkte zukommen kann und was sich 2025 fundamental für Anleger ändern dürfte.

„Ich glaube, dass wir Zinssenkungen in den USA haben werden und keine Zinssteigerungen“, sagt Dr. Jens Ehrhardt von der DJE Kapital AG. Und der Börsenexperte fährt fort: „Einfach weil die Konjunktur nicht so boomt, dass es die Preise und die Löhne und all das, was die Inflationsraten bestimmt, scharf nach oben drückt. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine gewisse Entspannung haben werden. Und vor allen Dingen ist der Zins in Amerika immer noch deutlich über dem sogenannten natürlichen Zins, also jenem Zins, bei dem die Notenbank weder bremst noch Gas gibt.“ Diesen natürlichen Zins sieht Ehrhardt aktuell bei rund drei Prozent und eben nicht bei den aktuell 4 Prozent. Doch was würde das für die Börse bedeuten?

Ehrhardt: Das ändert sich jetzt fundamental an den Börsen

Für Jens Ehrhardt dürfte es für Anleger nach zwei sehr guten Börsenjahren jetzt schwieriger werden. Und er sagt, dass Anleger sich vor Timing und Stockpicking in Acht nehmen sollten. „Leider ist es nicht mehr so, wonach die Indizes in den letzten beiden Jahren aussahen. Man kann nicht einfach wieder Aktien kaufen, die gefallen sind, sie zwei Jahre liegen lassen und damit dann den Index schlagen“, behauptet Ehrhardt. Denn Zzm Beispiel In Amerika hätten nur 30 Prozent der Aktien aus dem S&P 500 den Index geschlagen. Die meisten hätten dies eben nicht geschafft. „Nach meinem Wissen hat es das noch nie gegeben, dass so viele Aktien den Index nicht geschlagen haben.“ So dürfte laut Ehrhardt die Gefahr an der Börse zunehmen, und eine weitere richtige Hausse dürfte uns dieses Jahr nicht ins Haus stehen. Doch wie sieht es mit einer Baisse aus?

