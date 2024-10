Die Stadtsparkasse München feiert ihren 200. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums gibt es ein neues Festgeld-Angebot - allerdings nur für kurze Zeit.

Das so genannte "Jubiläums-Festgeld" funktioniert so: "Die Verzinsung beträgt 2,35 Prozent für eine Laufzeit von eineinhalb Jahren. Wer sich zusätzlich zum Festgeld für einen Sparplan entscheidet, erhält einen Zinsaufschlag von 0,25 Prozent auf den Festgeldzins. Diesen Zinsaufschlag erhält man auch, wenn mindestens die Hälfte des Festgelds einmalig in Wertpapiere, Edelmetalle, eine Versicherung oder in der Vermögensverwaltung angelegt wird. Die Anlagesumme beträgt mindestens 500 Euro. Das Angebot gilt von 7. Oktober bis Ende November 2024", erläutert die Sparkasse München.

Das Institut hatte bereits zweimal im Rahmen des Jubiläums eine Offerte gemacht, eine im Herbst 2023 und eine im Sommer dieses Jahres. Dabei waren allerdings die Zinssätze noch ein gutes Stück höher gewesen.

Die Sparkasse München beschreibt sich selbst so: "Die Stadtsparkasse München wurde 1824 gegründet und feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Das Institut ist mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 22,9 Milliarden Euro die viertgrößte Sparkasse Deutschlands. Im Geschäftsjahr 2023 hat das Finanzinstitut ein Jahresergebnis von 48 Millionen Euro erzielt. In München ist das Finanzinstitut Marktführer im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft. Existenzgründungen unterstützt seit 30 Jahren das StartUp-Center. Zudem verleiht die Stadtsparkasse München den Münchner Gründerpreis in den Kategorien Start-up und Aufsteiger. Die Stadtsparkasse München beschäftigt 2.316 Mitarbeitende, wovon 245 Auszubildende sind. Das Finanzinstitut engagiert sich in besonderem Maße für gesellschaftliche und kulturelle Themen der Stadt München. "

Die Einlagen bei der Stadtsparkasse München unterliegen dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe und sind damit sehr sicher: In seiner Historie musste das Sicherungssystem bisher noch nie eingreifen.

