Ein Hidden Champion, der Umsatz und Gewinn deutlich steigert und mit einem sehr tiefen KGV bewertet ist?

Die Baisse im Nebenwertesegment macht’s möglich. Bei diesem Pumpen- und Armaturenhersteller kommt noch ein Wahrnehmungsproblem hinzu: Die Aktien des Unternehmens sind im General Standard notiert und haben somit (noch) keine Chance, in einen Index der DAX-Familie aufgenommen zu werden. Das könnte sich jedoch in naher Zukunft ändern, denn das Management hat vor, die Investor-Relations-Aktivitäten zu verstärken.

Der Börsenwert dieser Papiere liegt bei etwa 450 Milliarden Euro, genug um etwa Borussia Dortmund aus dem Nebenwertebarometer zu verdrängen. Die Vorzüge werden mit einem Abschlag von etwa 100 Euro auf die Stammaktien gehandelt. Als Indexwert sollten sie die Lücke relativ zügig schließen können. Das KGV der Vorzugsaktien liegt sogar nur bei 6. Die Zahlen zum 3. Quartal deuten darauf hin, dass die erst kürzlich angehobene Prognose fürs Gesamtjahr locker erreicht werden kann. Der Umsatz lag mit 727,2 Millionen Euro um 7,1 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Über 50 Prozent sind möglich

Auch der Auftragseingang liegt auf Sicht der ersten 9 Monate 2023 mit 2,3 Milliarden Euro um 3,6 Prozent über dem Vorjahreswert und die Eigenkapitalquote verbesserte sich zwischen 2020 und Mitte 2023 von 24 auf 36 Prozent. Angekündigte Investitionen in Höhe von 25 Millionen Euro allein in die Erweiterung eines Werks zeigen, dass das Management auch langfristig mit weiter steigenden Umsätzen rechnet. Einen Kursanstieg der Aktie von über 50 Prozent hält die Redaktion von BÖRSE ONLINE für möglich. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

