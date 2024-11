Zuletzt hatte eher schlechte Laune beim Thema Zinsen eingesetzt. Doch ein deutscher Experte lässt nun beim Thema Tagesgeld und Festgeld aufhorchen. Seiner Meinung nach, könnte es nämlich 2025 eine deutliche Überraschung bei den Zinsen geben.

Zuletzt waren viele Angebote für das Tagesgeld und das Festgeld gesunken. Auch die Durchschnittszinsen für beide Anlagekonten sind wieder im Sinkflug begriffen und viele Anleger und Sparer fürchten, dass wir wieder in Null-Zins-Zeiten zurückgeschickt werden. Doch ein deutscher Fondsmanager sieht das ganz anders und macht Hoffnung:

Experte: Zinsen in Europa werden nicht so sehr fallen

Wir gehen davon aus, dass die US Zinsen recht dramatisch fallen werden", sagt Luca Pesarini, CIO und Fondsmanager bei der großen Fondsgesellschaft Ethenea. Und der Experte fährt fort: "In Europa sieht es ein bisschen anders aus, weil wir natürlich eher in einer gewissen Stagnation stecken und die EZB nicht so tief bei den Zinsen gehen kann. Anders als in den USA sind die Zinsen in Europa ja schon relativ tief."

So werde die EZB den Fehler der letzten Zinssenkungen nicht wiederholen, ist sich Fondsmanager Pesarini sicher: "Die Zinsen werden nicht auf Null fallen oder sogar negativ werden", führt er aus. Vermutlich werden die Zinsen bei etwa 2 Prozent verharren, sagt Experte Pesarini. Und er geht sogar noch weiter: "Und das heißt, auf die 10-jährigen Bundesanleihen haben wir eine gewisse Angleichung zwischen kurz und lang. Das heißt, dort sehe ich ehrlich gesagt eher die Chance, dass wir leicht höhere Zinsen haben werden als sinkende Zinsen."

Doch was bedeutet das nun für das Tagesgeld und das Festgeld?

Neue Hoffnungen beim Tagesgeld und beim Festgeld?

Tatsächlich dürfen sich Anleger und Sparer dann berechtigte Hoffnungen auf gute Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld machen. Zwar dürften die Zinsen in Europa vom jetzigen Niveau aus noch etwas sinken, doch wenn Luca Pesarinis Vorhersage eintrifft, dann werden die Zinsen nicht unter 2,0 Prozent fallen. In diesem Fall können Banken auch rund 2,0 Prozent Zinsen beim Tagesgeld und einen leicht höheren Satz beim Festgeld bezahlen. Bei Sonderaktionen können Banken eventuell sogar noch mehr Zinsen offerieren.

Für Anleger sind das zunächst gute Nachrichten, weil kein Rückfall in Nullzinszeiten befürchtet werden muss. Allerdings dürften die Zinsen ja vom jetzigen Niveau noch etwas fallen, weswegen man sich auch jetzt schon nach guten Konditionen im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich umschauen kann.

Übrigens: Was Fondsmanager Luca Pesarini konservativen Anlegern jetzt rät, welche Überraschungen es 2025 geben kann und bei welchem populären Punkt aktuell fast alle irren, das sehen Sie jetzt im gesamten Interview mit dem Experten.

Und lesen Sie danach auch: „In fünf Jahren wird Deutschland keine Unternehmen mehr haben!", warnt CDU-Legende Wolfgang Bosbach