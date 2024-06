Die Immobilienpreise in Deutschland sind erneut gefallen. So stark ist es mit dem Wert von Wohnraum jetzt nach unten gegangen und das belastet Besitzer von Bestandsimmobilien jetzt. Außerdem: So geht es laut Meinung von Experten am deutschen Immobilienmarkt weiter.

Die Immobilienpreise in Deutschland sind im ersten Quartal in Deutschland erneut gefallen. Der Wertverfall macht vielen Besitzern sorgen. So stark ist er dieses Mal ausgefallen:

Immobilienpreise weiter im freien Fall

Nach einem Rekordverlust für den deutschen Immobilienmarkt im Jahr 2023, musste das Statistische Bundesamt in der vergangenen Woche für das erste Quartal 2024 ebenfalls einen Verlust bei dem Wert von Immobilien ausweisen. Insgesamt gaben Wohnimmobilien im Schnitt 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 1,1 Prozent im Vergleich zum Q4 2023 nach.

Die Gründe sind dabei weiterhin die hohen Zinsen, die die Immobilienpreise seit 2022 belasten. Da hier trotz einer ersten Zinssenkung keine wesentlichen Veränderungen anstehen, erwarten Experten für das Gesamtjahr 2024 ein Minus am Markt.

Wann ist der Wertverfall bei Immobilien endlich zu Ende?

Doch angesichts dieser Aussichten und des neuerlichen Wertverfalls bei den Immobilien fragen sich Besitzer zurecht: Wann kommt der Wertverfall endlich zu einem Ende?

Geht es nach der Meinung der Experten, so müssen Eigentümer nicht mehr allzu lange auf eine Erholung warten. So dürfte die starke Nachfrage nach Wohnraum für eine Stabilisierung des Marktes sorgen.

Beispielsweise sagte Ökonom Martin Güth von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW): "Vor allem Haushalte, die die Immobilie selbst nutzen wollen, kommen inzwischen als Kaufinteressenten wieder vermehrt an den Markt. Sie dürften dafür sorgen, dass die Hauspreise ihren Abwärtstrend beenden."

Trotz dieser anstehenden Stabilisierung, dürfte ein deutlicher Anstieg der Preise vorerst ausbleiben, so Güth. Preissprünge, wie man sie in den vergangenen Jahren beobachten konnte, seien erstmal Geschichte, so der Experte.

