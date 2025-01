Die finanzielle Freiheit ist der Traum vieler Menschen, und manch ein Anleger versucht über die Börse dieses Ziel zu erreichen. Doch wie wird man eigentlich finanziell frei? Mit diesen sieben simplen Schritten kann es gelingen.

Der Begriff finanzielle Freiheit bedeutet für jeden Menschen etwas anderes, doch in erster Linie steht er dafür, unabhängig zu sein. Dies möchten viele Menschen gerne erreichen und an der Börse tummeln sich nicht wenige Anleger, die dies mit dem Vehikel Aktien versuchen.

In 7 Schritten zur finanziellen Freiheit

Doch wie wird man eigentlich finanziell frei? Welche Bedingungen gilt es zu erfüllen und welche Meilensteine? All das zeigen wir Ihnen in diesen sieben simplen Schritten auf dem Weg zur finanziellen Freiheit:

Schritt 1: 1.000 Euro auf dem Konto sparen

Der erste Schritt ist dabei komplett unkompliziert. Es geht darum, 1.000 Euro auf dem Konto anzusparen, als eine Art von Notfallfonds für unvorhergesehene Ausgaben. Diese Idee entstammt den bekannten Babysteps von Finanzexperte Dave Ramsey.

Schritt 2: (Fast) Alle Schulden tilgen

Im zweiten Schritt heißt es dann: Raus aus den Schulden. Wer finanziell frei sein will, der sollte sich (fast) aller Verbindlichkeiten entledigen und diese auch nie wieder eingehen. Einzige Ausnahme ist ein Immobilienkredit, da dieser durch ein Asset besichert ist und zumeist vergleichsweise moderate Zinskosten hat.

Schritt 3: Notgroschen aufbauen

Sind alle Schulden getilgt, gilt es, den 1.000 Euro Notfallfonds auf einen echten Notgroschen auszuweiten. Allgemein sprechen Experten von drei- bis sechsmal den eigenen monatlichen Kosten, die man liquide auf dem Konto haben sollte.

Schritt 4: Kosten für 1 Jahr sparen

Um dann Schritt 4 zu erreichen, geht es ans Investieren in produktive Assets wie Aktien. Um dem Ziel der finanziellen Freiheit näherzukommen, sollte man die eigenen Ausgaben für ein gesamtes Jahr in Investments und Notgroschen zusammen haben.

Schritt 5: Kosten für 5 Jahre sparen

Nach dem Erreichen von Schritt 4 gibt es dann nur noch eines: Sparen und investieren. Einen ganzen Schritt sind Sie dann, wenn Sie bereits die eigenen Kosten für 5 Jahre akkumuliert haben.

Schritt 6: Kosten für 10 Jahre sparen

Kann man diese Summe via Sparen und dem Zinseszinseffekt auf 10 Jahre verdoppeln, hat man nicht nur Schritt 6 erreicht, sondern dazu noch den Status von “F*ck you Money”. Ab diesem Schritt treten viele bereits etwas kürzer (zum Beispiel Teilzeit) durch die Sicherheit, die ihnen ihr Vermögen gibt.

Schritt 7: Kosten für 25 bis 30 Jahre sparen

Doch wer die wahre Stufe der finanziellen Freiheit erreichen will, der benötigt 25 bis 30 Jahre an jährlichen Ausgaben als Portfoliowert. Denn so können Sie mit einem entsprechenden Auszahlplan theoretisch von den Erträgen Ihres Depots leben.

