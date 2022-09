Die Bundesbank erwartet, dass die Inflation bald bei mehr als 10 Prozent liegt. Für Verbraucher und Sparer dürfte dies dramatisch werden. Doch es gibt einen Ausweg: Denn wir haben 5 einfache Tipps, mit denen Sie sofort ihr Geld schützen.







1. Halten Sie Ihre Schulden in Schach

Zwar kann eine hohe Inflation dabei helfen, die Schuldenlast schneller zu tilgen, doch dafür müssten Sie mehr Geld verdienen. Außerdem steigen aktuell trotz der hohen Inflation die Zinsen: Bedeutet: Unter Umständen müssen Sie mehr Zinsen bezahlen. Achten Sie also auf die Konditionen und machen Sie aktuell besser keine neuen Schulden. Das ist zwar einfach gesagt, aber dieser Tipp kann dabei helfen.

2. Wissen Sie immer genau, wie viel Geld Sie haben

Der größte finanzielle Fehler, den die meisten Menschen begehen, lautet: Sie wissen nicht, wie viel Geld sie haben und wie viel sie regelmäßig ausgeben. Doch es gibt zwei einfache Auswege dafür: Tracken Sie monatlich, wie viel Geld Sie ausgeben und einnehmen. Dafür eignet sich ein einfaches Haushaltsbuch oder auch eine Haushaltsbuch-App. So kommen Sie nie in die Verlegenheit, unwissend knapp bei Kasse zu sein. Außerdem sollten Sie ein Mal im Quartal eine Vermögensübersicht erstellen. Hier schreiben Sie auf, wie viel Vermögen und wie viele Schulden Sie haben. Denn das ist unerlässlich, um sein Geld zusammenzuhalten. Haben Sie dies getan, sind Sie für Punkt 3 gerüstet.

3. Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten

Auf dem Konto sollten Sie eine Rücklage von 3 Netto-Monatsgehältern für Notfälle haben. Ist dies nicht der Fall, so sparen Sie bitte erst.

Haben Sie dieses Ziel erreicht, so können Sie überschüssiges Geld anlegen. Das ist bitter nötig, um gegen die Inflation anzukommen. Auch, wenn die Märkte aktuell nicht so glücklich performen, schlagen Sie langfristig mit Aktien die Inflation und erhalten Ihr Vermögen. Der oftmals beste Weg dafür ist, mittels Fonds und ETFs breit gestreut in die Weltwirtschaft zu investieren. Dabei ist es ganz wichtig, auf das richtige Depot zu setzen. Erfahren Sie hier, welches Depot zu Ihnen passt.





4. Wenn Sie knapp bei Kasse sind, dann tun Sie jetzt das

Wer einen Überblick über seine monatlichen Ausgaben hat, der kann ziemlich schnell Kostenfresser rausschmeißen. Nicht zwingend benötigte Abos: Kündigen. Zu hohe Ausgaben für Auswärtsessen: Öfter mal zuhause kochen. Dies lässt sich sehr kurzfristig umsetzen. Außerdem kann man auch etwas auf der Einnahmenseite tun: Ein kleiner Hinzuverdienst lässt sich ziemlich schnell mittels Verkäufe über Ebay-Kleinanzeigen erreichen. Auch lassen sich alte Spiele, Bücher und Filme gut über Rebuy und Momox verkaufen. Das füllt die Taschen nicht langfristig, aber kurzfristig kann es finanzielle Linderung verschaffen.

5. Lassen Sie sich helfen

Es ist überhaupt nicht schlimm, mal knapp bei Kasse zu sein oder mal Schulden aufzubauen. Schlimm wäre es nur, wenn man sich nicht helfen lässt. Haben Sie das Gefühl, nicht aus den Miesen herauszukommen, jeden Monat zu viel Geld auszugeben oder Ihr Geld nicht gut anlegen zu können, dann holen Sie sich bei Familie und Freunden, der Verbraucherzentrale oder anderen Einrichtungen Rat.