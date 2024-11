Die ING hat eine neue Aktion ins Leben gerufen, mit der sich Sparer und Anleger jetzt bei der beliebtesten Bank in Deutschland eine satte Prämie sichern können. Bis zu 1.000 Euro können Sie sich jetzt sichern. So ist es möglich und darauf sollten Investoren jetzt besonders achten.

Immer wieder ruft die ING neue Aktionen ins Leben, bei denen sich Kunden unter anderem attraktive Prämien sichern können – so auch dieses Mal. Seit dem 5. November sind bis zu 1.000 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins möglich. So können Sie sich die attraktive Prämie sichern:

ING mit neuer, genialer Aktion und hoher Prämie

Kunden der ING, die vom 5. November 2024 bis zum 08. Dezember 2024 eine Einzahlung auf ein neu eröffnetes oder bestehendes Smart Invest Konto vornehmen, erhalten laut aktueller Kommunikation des Geldhauses dafür eine Prämie. Letztere richtet sich nach der Höhe der jeweiligen Einzahlung:

- 50 Euro Gutschein ab einer Einzahlung von 5.000 Euro

- 100 Euro Gutschein ab einer Einzahlung von 10.000 Euro

- 250 Euro Gutschein ab einer Einzahlung von 20.000 Euro

- 500 Euro Gutschein ab einer Einzahlung von 40.000 Euro

- 1.000 Euro Gutschein ab einer Einzahlung von 100.000 Euro

Zusätzlich muss das Geld bis zum 06.06.2025 auf dem jeweiligen Konto investiert bleiben, andernfalls kann die ING die Prämie zurückfordern. Letztere wird bis spätestens zum 1. Februar 2025 per E-Mail versandt.

Beim Smart Invest handelt es sich um eine digitale Vermögensverwaltung, die Kunden die Arbeit mit der Geldanlage abnimmt, ganz ähnlich zu einem Robo-Advisor (mehr dazu im BÖRSE ONLINE Robo-Advisor Vergleich).

Lohnt sich die neue ING-Aktion?

Dementsprechend können sich Kunden bei der ING eine attraktive Prämie für das Smart Invest sichern, sollten allerdings ebenfalls die Gebühren im Auge behalten. Mit 0,75 Prozent pro Jahr plus Produktkosten gibt es einige günstigere Alternativen, wie der BÖRSE ONLINE Robo-Advisor Vergleich zeigt. Ansonsten ist die Offerte besonders für die Nutzer interessant, die bereits das Smart Invest der ING nutzen.

