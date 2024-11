Sollte man von diesen Investitionen lieber die Finger lassen? Er muss es wissen: Der bekannte US-Milliardär Mark Cuban nennt konkrete Geldanlagen, die seiner Meinung nach Ihr Geld verbrennen.

Wenn jemand weiß, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann sind es sie: Selfmade-Milliardäre. Sie zählen zu den reichsten Menschen der Welt und verfügen über so viel Geld, dass sie es vermutlich niemals in ihrem Leben ausgeben können.

Ein bekanntes Gesicht von dieser exklusiven Gruppe: Mark Cuban (66). Laut „Forbes“ verfügt er über ein Vermögen von 5,7 Milliarden US-Dollar. Man kennt den Investor unter anderem aus der TV-Sendung „Shark Tank“ – das US-Pendant zum deutschen „Höhle der Löwen“. Einst gehörte Cuban außerdem die NBA Mannschaft Dallas Mavericks, an der er heute noch immer eine Minderheitsbeteiligung besitzt.

Nun verriet der Milliardär kürzlich in einem Podcast etwas äußerst Spannendes: Nämlich, in welche Anlagen man nicht investieren sollte, da einen diese schnell arm machen könnten.

Investieren Sie NICHT in diese Geldanlagen, rät berühmter Milliardär

So berichtete jüngst das Finanzportal „Benzinga“ von einem Auftritt des Milliardärs Mark Cuban im Podcast ShayShay-Podcast von Shannon Sharpes. Darin berichtete der 66-jährige, dass er im Laufe seiner Karriere viele Menschen beobachtet habe, die durch falsche Investitionen ihr Geld verloren haben. Doch um welche Fehlinvestitionen handelt es sich hierbei?

„Investieren Sie nicht in das Restaurant, investieren Sie nicht in das Modelabel, investieren Sie nicht in die Spirituosenfirma … oder in die Musik. Das ist der Tod!“ Gerade Menschen, die erst kürzlich an viel Geld gekommen sind, würden häufig davon angezogen. Zwar hat Cuban nicht grundsätzlich etwas gegen diese Branchen, hält sie durchaus für lukrativ. Allerdings: Die wirklich erfolgreichen Unternehmen dieser Gruppe würden meist von Leuten mit großer Erfahrung und großem Netzwerk geführt. Den meisten Investoren aber würde beides fehlen.

Was also ist sein Rat, um sein Geld richtig zu investieren? Ganz einfach: Einen erfahrenen Finanzexperten finden und diesen das Geld vermehren lassen. Wichtig: Er soll dabei nicht aus dem näheren Umkreis stammen. „Es kann nicht Ihr Freund sein. Es muss jemand sein, der das schon für große Leute gemacht hat“.

