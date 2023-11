Jede Woche passives und sicheres Einkommen mit dem Tagesgeld erzielen. Klingt wie ein Traum, geht aber wirklich. Mit diesem Angebot erhalten Sparer in jeder Woche hohe Zinsen gutgeschrieben.

Moderne Online–Banken disruptieren ständig das klassische Finanzsystem, auch beim Tagesgeld. Nun bietet einer dieser Anbieter jetzt nicht nur sehr hohe Zinsen auf das eingelegte Kapital, sondern verspricht zudem noch eine wöchentliche Zinsgutschrift:

Jetzt wöchentlich hohe Tagesgeld Zinsen kassieren

So können Neukunden mit dem Easy Savings Tagesgeld von bunq bis zu 3,85 Prozent Zinsen pro Jahr in wöchentlichen Abständen gutgeschrieben bekommen. Das Angebot gilt dabei für die ersten vier Monate. Ab dem fünften Monat fällt die Verzinsung dann auf 1,56 Prozent ab.

Übrigens gilt das Angebot auf Einlagen bis 100.000 Euro, was auch gleichzeitig die Höchstsumme ist, welche von der niederländischen Einlagensicherung garantiert wird.

Hier können Sie ein Tagesgeld-Konto eröffnen.

Darum lohnt sich ein Tagesgeld mit wöchentlicher Zinsgutschrift

Allerdings werden sich einige Leser fragen, was an einer wöchentlichen Verzinsung so besonders ist. Die Antwort: der Zinseszinseffekt. Denn werden Zinsen in kürzeren Abständen gutgeschrieben, verzinsen sich diese auch schneller mit. Den Effekt sieht man an diesem Beispiel:

Kunde A legt 25.000 Euro zu 3,85 Prozent Zinsen für vier Monate an.

Bei einmaliger Gutschrift erhält er 316,80 Euro.

Bei wöchentlicher Gutschrift erhält er 322,78 Euro.

Die wöchentliche Ausschüttung bringt also einerseits mehr Geld für den Kunden und andererseits einen regelmäßigen passiven Einkommensstrom, den Sparer natürlich auch für tägliche Ausgaben verwenden können. Doch die Frage ist: Lohnt sich dieses Angebot wirklich?

Lohnt sich das Tagesgeld Angebot für wöchentlich hohe Zinsen?

Tatsächlich kommt es sehr darauf an, wofür Anleger die Erträge ihres Tagesgeldes benutzen wollen, um sagen zu können, ob sich das Angebot für den Einzelnen lohnt. Grundsätzlich gilt dabei:

Das Angebot von bunq lohnt sich für diejenigen, die gerne ein passives und sicheres Einkommen mit ihrem Geld verdienen möchten und dies im Idealfall auch verleben.

Hier können Sie ein Tagesgeld-Konto eröffnen.

Das Angebot lohnt sich dagegen nicht für diejenigen, die möglichst viele Zinsen kassieren wollen, denn hier gibt es am Markt aktuell Angebote von bis zu 4,02 Prozent. Diese finden Sie im aktuellen Börse Online Tagesgeld-Vergleich.

Lesen Sie auch:

Siemens und Microsoft - geniale KI-Partnerschaft als Kurs-Booster

Oder:

8 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutsche Telekom-Aktie einfahren – So funktioniert die Tagesgeld-Alternative

Neuer Zins-Newsletter Sie wollen höhere Zinsen für Ihr Tagesgeld und lieben Steuertipps, die Ihnen 2024 viel Geld sparen? Der neue kostenlose Newsletter von €uro, dem Magazin für Wirtschaft und Geld, startet im Dezember und liefert Ihnen jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr. Jetzt anmelden und profitieren.