Mit dieser Tagesgeld-Alternative erhalten Sparer und Anleger 8 Prozent Zinsen p.a. mit der Aktie der Deutschen Telekom. Zudem gibt es einen Sicherheitspuffer - und das funktioniert so:

Mit einer Aktienanleihe auf die Deutsche Telekom (ISIN: DE000HS2S0N2) können Anleger nun in den kommenden 9 Monaten effektiv 5,60 Prozent Zinsen garantiert einfahren. Aufs ganze Jahr hochgerechnet macht das dann 8,0 Prozent Zinsen. Durch die kurze Laufzeit kommen Anleger aber schneller an ihr Geld und vermeiden die schlechten Börsenmonate August und September.

So funktioniert die Aktienanleihe mit 8 Prozent Zinsen p.a. auf die Deutsche Telekom

Denn wenn die Aktie der Deutschen Telekom am Bewertungstag 19.07.2024 auf oder über dem Basispreis von 18,40 Euro notiert, dann erhalten Anleger die Zinsen plus ihr komplettes eingezahltes Kapital zurück.

Notiert die Aktie der Deutsche Telekom am Bewertungstag aber unter dem Basispreis, so erhalten Anleger zwar auch auf jeden Fall die Zinsen, dazu dann aber anteilig die Aktien der Deutsche Telekom ins Depot gebucht. Befindet sich der Kurs des Unternehmens dann unter 17,37 Euro (Verlustschwelle) so hätten Anleger in diesem Fall einen Verlust erlitten.

Auf der anderen Seite bringt es Anlegern wenig, wenn die Deutsche Telekom-Aktie auf über 21,62 Euro (Outperformance-Punkt) steigt. Denn mehr als die 5,60 Prozent effektiv sind nicht drin. Diese Tagesgeld-Alternative eignet sich also vor allem für Anleger und Sparer, die eine gewisse Sicherheit und eine Zinszahlung wünschen und die eher von einem Seitwärtstrend ausgehen. Und wichtig: Es gibt für Anleger der Aktienanleihe keine Dividende der Telekom. Das muss man bedenken. Dafür gibt es den Sicherheitspuffer.

Hier geht es zum Produkt der HSBC

Dabei soll die Deutsche Telekom-Aktie im kommenden Jahr eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent bezahlen. Die Zinsen sind also auf jeden Fall noch mehr als einen Prozentpunkt über der Dividende. Außerdem raten die Analysten bei Bloomberg mehrheitlich zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 25,87 Euro.

www.tradingview.com Deutsche Telekom Aktienanleihe

Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument (“Prospekt”)) zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.