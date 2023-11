Viele Familien möchten sich trotz der gestiegenen Zinsen ein Haus kaufen gerade, weil die Preise gerade etwas heruntergekommen sind. Doch dabei drohen Sie in eine folgenreiche Falle zu tappen.

Die Zinsen sind gestiegen, aber die Immobilienpreise sind auch gefallen, weswegen viele Familien es weiterhin in Erwägung ziehen ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Vor allem durch den immer noch hohen Bedarf an Wohnraum gegenüber einem niedrigen Angebot scheint das eine gute Idee. Allerdings kann das auch böse ins Auge gehen.

Vor dieser Falle warnt Immobilienexperte Dave Ramsey

So warnte der bekannte amerikanischen Finanzautor und Immobilieninvestor Dave Ramsey zuletzt häufig junge Familien vor dem Kauf eines Eigenheims. Denn nur, weil man ein Haus möchte oder sogar braucht muss dies noch lange keine gute Entscheidung sein.

Für Ramsey ist klar: Die Zahlen (Preis, Zinsen etc.) müssen passen, sonst droht man Pleite zu sein, während man gleichzeitig Immobilienbesitzer ist. Der Experte erläuterte dies damit, dass durch die hohen Zinsen die Kredite viele Menschen in ihrem täglichen Leben teilweise bis an die Armutsgrenze einengen würden.

Deswegen sei es unter dem Strich besser weiter zur Miete zu wohnen, anstatt seine gesamte finanzielle Zukunft an ein Haus zu hängen.

Wie Sie trotzdem ein Haus kaufen können

Trotzdem können sich einige Haushalte auch in dieser Krise ein Haus leisten, so sieht es auch Dave Ramsey. Allerdings müssen Käufer laut dem Experten einige Kriterien erfüllen:

In erster Linie sollten Hauskäufer nämlich frei von sämtlichen anderen Schulden sein, wenn sie ein Haus kaufen. Gleichzeitig sollte man einen Notgroschen in Höhe von drei bis sechs Monatsgehältern auf dem Tagesgeld haben, um nicht bei unvorhergesehenen Ausgaben in die Schuldenfalle zu geraten.

Zudem empfiehlt Ramsey, dass die Zahlungen für das Darlehen nicht mehr als ein Viertel des Haushaltseinkommens ausmacht, um auch bei länger höheren Zinsen und Inflation nicht in Probleme zu geraten. Der Experte rät Käufern außerdem dazu, auch unabhängig von den hohen Zinsen, eine Finanzierung aufzustellen um das Haus in 15 Jahren abzahlen zu können.

