Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können sich jetzt bis zu 2500 Euro Bonus bei Scalable Capital sichern und das ganz ohne Probleme. Das müssen Sie tun und so greifen Sie die saftige Prämie ab:

Es ist nicht das erste Mal, dass Scalable Capital diese Aktion fährt, doch sie kann sich immer wieder sowohl für Neu- als auch Bestandskunden lohnen, denn jetzt winken wiederholt bis zu 2500 Euro Prämie, die man ganz einfach abgreifen kann.

Jetzt ganz problemlos bis zu 2500 Euro Bonus bei Scalable Capital sichern

Denn ab dem 9. November belohnt der Neobroker Scalable Capital seine Bestands- als auch Neukunden mit einem Bonus von bis zu 2500 für einen Depotübertrag. Dieser kann gebührenfrei und digital bei dem Broker beantragt werden, wobei die jeweilige Höhe des Bonus von der Summe der übertragenen Wertpapiere abhängt. Dabei gilt Folgendes:

ab 10.000 Euro Volumen 25 Euro Bonus

ab 20.000 Euro Volumen 50 Euro Bonus

ab 50.000 Euro Volumen 125 Euro Bonus

ab 100.000 Euro Volumen 250 Euro Bonus

ab 500.000 Euro Volumen 1250 Euro Bonus

ab 1.000.000 Euro Volumen 2500 Euro Bonus

Aber auch wenn man keine Millionen Euro an Wertpapieren irgendwo liegen hat, kann sich die Aktion Scalable lohnen, so bietet sich hier doch die Chance auf eine Marktneutrale Rendite in Höhe von 0,25 Prozent.

Lohnt sich das Angebot von Scalable Capital?

Doch natürlich stellt sich die Frage, ob sich ein Wechsel zum Scalable Broker als Neukunde lohnt. Tatsächlich verrät schon ein Blick in den Börse Online Neo-Broker-Vergleich, dass der Wechsel vielfältige Vorteile bieten kann.

So müssen Anleger keine Depot- oder Kontogebühren zahlen und erhalten gegen die optimale Zahlung von 4,99 Euro im Monat die Möglichkeit kostenlos ab 250 Euro Ordervolumen zu handeln sowie 2,6 Prozent Zinsen auf das Verrechnungskonto zu kassieren. Außerdem haben auch nicht zahlende Kunden Zugang zu mehr als 2500 kostenlosen ETF- und einer ganzen Reihe von Aktiensparplänen.

Es lohnt sich also definitiv, das Angebot von Scalable Capital, egal ob als Neu- oder als Bestandskunde in Anspruch zu nehmen. So gibt es hier nämlich nicht nur sehr gute Konditionen, sondern auch die Möglichkeit auf eine Marktneutrale Rendite durch einen Depotübertrag.

