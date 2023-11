Tatsächlich sind die Bauzinsen in den letzten Tagen etwas gefallen. Kann das die von Kaufinteressierten so lange erhoffte Trendwende bei den Zinsen für Immobilien sein? Was Experten dazu sagen und welche Sofort-Tipps es gibt.

Nachdem die Bauzinsen zuletzt immer neue Höhen erklommen hatten, bauten sie sich zuletzt leicht ab. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung ging es von 4,41 Prozent Zinsen im Oktober auf 4,34 Prozent leicht aber kontinuierlich bergab. Bei der Laufzeit von 10 Jahren für Zinsen bei Immobilien ging es von 4,22 Prozent auf 4,17 Prozent runter. Das mag jetzt noch nicht die Welt sein, aber kann es jetzt zu der erhofften Trendwende kommen?

Trendwende bei Immobilien-Zinsen in Sicht?

Tatsächlich ist leider noch nicht von einer wirklichen Trendwende die Rede. Denn die vom Bauspezialisten Interhyp befragten Experten sehen kurzfristig auf jeden Fall stagnierende Zinsen und mittelfristig eher stagnierende Zinsen für Immobilien. Nur ein Drittel geht davon aus, dass die Zinsen mittelfristig sinken.

Dennoch gibt es auch jetzt Sofort-Tipps für Immobilien-Interessierte:

Diese Sofort-Tipps für Immobilien gibt es jetzt

So sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG: „Immobilieninteressenten sollten sich beraten lassen und vor allem Unterlagen rechtzeitig zusammentragen. Sowohl politische Themen wie der Nahost-Krieg als auch tagesaktuelle Wirtschafts- und Konjunkturdaten führen zu einem volatilen Markt. Seit Monaten sehen wir starke Schwankungen und Zinsdellen, die gut vorbereitete Käuferinnen und Käufer nutzen können."

So seien zudem auch regionale Unterschiede bei der Betrachtung wichtig, sagt Mirjam Mohr. Denn lokale Banken könnten die regionalen Gegebenheiten anders abbilden. Kunden sollten sich nicht nur auf den deutschlandweiten Trend verlassen. Und Mirjam Mohr fügt hinzu: „Unsere Auswertung von knapp 500 Kreditinstituten zeigt jedoch erhebliche Zinsunterschiede, weil Institute ihre Konditionen unterschiedlich schnell und mit unterschiedlichen Preisstrategien an das Marktgeschehen anpassen. Der Zinsunterschied bei gleicher Finanzierungskonstellation kann derzeit bis zu 0,5 Prozentpunkte betragen. Interessenten sollten deswegen Anbieter vergleichen und unterschiedliche Finanzierungsoptionen durchspielen. Vor allem ein höherer Eigenkapitaleinsatz lässt die Konditionen sinken."

